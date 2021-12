Kolumne: Fahrtenschreiber – Vergiss mein nicht

Wer in den Basler ÖV den Koffer auf dem Weg zum Flughafen verliert, muss auf die Troubleshooters der BVB-Leitstelle hoffen. Foto: «20 Minuten»/Michael Scherrer

Eine Dame steigt beim Brausebad aufgeregt in meinen Bus der Linie 50 und sagt auf Englisch: «Ich habe einen Koffer im 6er-Tram vergessen.» Oje, denke ich. Sage aber: «No problem.» Etwas Besseres fällt mir auf die Schnelle nicht ein. Schliesslich sagen weltweit alle kundenorientierten Dienstleister zuerst «no problem». Ich gewinne dadurch etwas Zeit, um meine vergammelte Hirnzelle mit den Englischkenntnissen zu reaktivieren.

Nun erkundige ich mich bei der Dame, wann sie am Flughafen einchecken muss und wohin sie reisen will. Sie erklärt, dass sie jetzt am Euro-Airport sein sollte und ihr Endziel Amerika sei. Ich denke: Vergessen Sie die Tasche, gute Dame. Sage aber: «No problem.»