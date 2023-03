Kabarett-Newcomer aus Therwil – «Vergiss die Pointen!» Benedikt Meyer bringt mit seiner Neuerfindung, dem Historischen Kabarett, frischen Wind in die Schweizer Comedy-Szene. Vivana Zanetti

Benedikt Meyer ist promovierter Historiker und feiert nun als Kabarettist schweizweit Erfolge. Foto: Dirk Wetzel

«Benedikt Meyer, Dilettant», stand eine Zeit lang auf seiner Visitenkarte. «Denn alles, was ich tat, tat ich ohne spezielle Ausbildung», sagt der gebürtige Therwiler. Er arbeitete schon als Lehrer (ohne Diplom), als Chefredaktor (ohne grosse journalistische Erfahrung) und publizierte drei Bücher (ohne je ein Literaturinstitut besucht zu haben). Und jetzt steht der 40-Jährige plötzlich als Kabarettist auf den bekanntesten Kleinkunstbühnen des Landes: etwa im Theater am Hechtplatz in Zürich, im La Cappella in Bern und nun im März im Teufelhof in Basel. Dort, wo – es ist noch nicht so lange her – seine Karriere als Kabarettist ihren Anfang nahm.