«Jetzt zugreifen!», schallt es uns aus allen Ecken des Heimelektronik­geschäfts entgegen. Foto: Christian Beutler (Keystone)

«Jetzt sparen!», predigt der Bundesrat angesichts eines möglichen Energiemangels und versetzt uns moralische Stromschläge, damit wir zu Hause die Stecker ziehen.

«Jetzt zugreifen!», ruft uns das Plakat im Heimelektronik­geschäft zu. Es macht aufmerksam auf einen «extra leistungsstarken» Föhn mit «zwei Heiz- und Gebläsestufen». Die «integrierte Ionen-Funktion» soll für einen «super Glanz» der Frisur sorgen.

«Jede Kilowattstunde zählt – jetzt sparen!», mahnen die Behörden.

«Jetzt zugreifen», schallt es uns aus allen Ecken des Geschäfts entgegen.

Elektronischer Tischgrill? «Zugreifen!» Kaffeeautomat? «Zugreifen!» Schminkspiegel mit integrierten Nachtlichtern? «Zugreifen!» Dampfbügeleisen? «Zugreifen!» Das neuste Handy, der Toaster, die WLAN-fähige Glühbirne? «Zugreifen, zugreifen, zugreifen!»

«Jetzt Strom sparen!» ist nur noch ein verlegenes Flüstern, das im selbstbewussten Wummern der Soundbars und Hi-Fi-Anlagen untergeht.

Den Mund offen, die Augen feucht vor Begeisterung, bewegen wir uns staunend und mit steigendem Verlangen zwischen den Verkaufsregalen hin und her, nein, wir schweben. Und dann gleiten wir auf einer Rolltreppe hinab ins hell erleuchtete Untergeschoss, wo noch mehr Verheissungen der Heimelektronik auf uns warten. Laptops, Luftbefeuchter, Beamer, digitale Bilderrahmen, Pürierstäbe, Haarentfernungs­apparate, Fernseher stehen bereit, gekauft zu werden. Zahlbar in bar, auf Wunsch in Raten, alle Kunden sind hier kreditwürdig.

Nie war sündigen schöner und die Energieetikette bloss ein buntes Stück Papier in der grenzenlosen, wunderbaren Welt der stromschluckenden Geräte, der Welt von Volt und Watt und Ampere. Der Appell der Politik: «Jetzt Strom sparen!» ist nur noch ein verlegenes Flüstern, das im selbstbewussten Wummern der Soundbars und Hi-Fi-Anlagen untergeht; den imperativen Nachsatz «Energie ist knapp, verschwenden wir sie nicht!» hören wir ohnehin nicht mehr.

Gibt es ein richtiges Leben im falschen?

Bundesrätin Simonetta Sommaruga empfiehlt uns zwar, die Lichter im Wohnzimmer zu dimmen, und legt uns sogar neue Körperpflege­rituale ans Herz: «Man kann auch zu zweit duschen statt allein – das spart ebenfalls Energie!» Die Botschaft der Elektronik-Supermärkte aber, die auch illuminierte Duschbrausen anbieten, geht in eine ganz andere, eine viel angenehmere Richtung: «Erst Strom bringt Spannung und Spass in dein Leben!»

Wir hören die Botschaft gerne, sie ist so verlockend. Weil man es von uns erwartet, beten wir scheinheilig: «Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den bösen Energiefressern.» Und nachdem wir unsere neue Playstation an der Kasse bezahlt haben, schieben wir einfach rasch ein neues Gebet nach: «Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.»

Müssen wir überhaupt ein schlechtes Gewissen haben? Wir googeln im Internet nach einer Antwort und stossen auf eine Mitteilung des Bundesamtes für Energie. In den Schweizer Haushaltungen, lesen wir da, stünden zwar immer mehr elektrische Geräte. Deren Zahl sei in den vergangenen zehn Jahren enorm gestiegen. Ihr Stromverbrauch sei aber unter dem Strich gesunken, weil die Geräte effizienter geworden seien.

Googeln verbraucht übrigens auch grosse Mengen an Strom für die Rechenanlagen und die Server. Googeln benötigt auch viel Wasser, das zur Kühlung der Server benötigt wird.

«Jetzt sparen», predigt der Bundesrat. Er propagiert Enthaltsamkeit in einer Welt der Elektronik, die immer neue Anwendungen hervorbringt. Gibt es ein richtiges Leben im falschen?

Noch existiert kein strombetriebenes Utensil, das diese Frage beantworten kann.

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur. Er schreibt über Menschliches-Allzumenschliches, aber auch über Themen, die das politische Basel beschäftigen. Mehr Infos

