Vergewaltigung am Bahnhof SBB Basel – «Ich weiss nicht, was hier geschieht, das ist Hexerei» Nach einer Vergewaltigung im Veloparking am Bahnhof SBB stand am Mittwoch der Beschuldigte in Basel vor Gericht. Reue zeigt er keine, sondern sieht sich selbst als Opfer. Mirjam Kohler

Der Tatort: Die selbstreinigende Toilette beim Veloparking unter dem Centralbahnplatz. Archivbild: Nicole Pont

Die Polizei nahm ihn fest, weil er am 18. Februar 2023 in Allschwil eine Frau sexuell belästigt hatte. «I want to fuck you», sagte er zu der Frau, die ihren Hund kurz nach Mitternacht spazieren führte.

Obwohl die Frau mehrfach sagte, dass sie kein Interesse habe, liess er sie nicht in Ruhe. Er verfolgte sie. Schliesslich schrie sie ihn an, woraufhin ein Velofahrer auf die beiden aufmerksam wurde. Ein weiterer Velofahrer alarmierte die Polizei.

Der Belästiger blieb bis zum Eintreffen der Polizei bei der Frau und den beiden Passanten. Dann versuchte er zu flüchten. Die Polizei nahm ihn vorübergehend in Gewahrsam.

«Behandelt wie ein rechtloses Objekt»

Das Opfer erstattete drei Tage später Anzeige. Der Beschuldigte sass dann bereits in Sicherheitshaft, weil die Beamten ihn verdächtigen, am 15. Februar in Basel eine Frau mehrfach vergewaltigt zu haben.

Mitten am Nachmittag soll er gemäss Staatsanwaltschaft eine stark betrunkene Frau auf dem Centralbahnplatz aufgegriffen haben und zur Toilette im unterirdischen Veloparking gebracht haben. Dort habe er sie in die Toilettenanlage bugsiert und attackiert.

«Sein Verschulden wiegt sehr schwer», führte die Staatsanwältin am Mittwoch vor dem Strafgericht Basel-Stadt aus. Er habe sich gezielt ein schwaches Opfer gesucht, das gegen ihn keine Chance hatte. «Er hat sie behandelt wie ein rechtloses Objekt und auch erst von ihr abgelassen, als jemand eingriff.»

Zeuge liess sich abwimmeln

Dieser Jemand war ein Mitarbeiter der zuständigen Gebäudeunterhaltsfirma. Er habe sich zuerst nicht viel gedacht, als er das Geschrei gehört habe, sagte der Mann, der an der Verhandlung als Zeuge aussagte. Er sei sich einiges gewohnt. Als das Geschrei aber nach mehr als zehn Minuten nicht aufhörte, sei er an die Toilettentür klopfen gegangen.

Die Tür öffnete sich – so war es auch auf Videos von Überwachungskameras zu sehen, die vor Gericht gezeigt wurden – und gab einen Mann und eine halbnackte Frau frei. Er habe gefragt, ob alles in Ordnung sei, was der Mann bejaht habe. Weil die Frau nichts anderes signalisierte, nachdem sie zuvor nach der Polizei gerufen hatte, sei er wieder gegangen.

Das Opfer versuchte dann, der Situation zu entkommen, es kam zu einer Rangelei. Die Frau landete auf dem Boden, wobei sie mit dem Kopf aufschlug. Der Täter schien sich zuerst vom Tatort zu entfernen, entschied sich dann aber anders und schleifte die Frau, die in der Tür der Toilettenanlage lag, erneut in die Toilette.

Passanten reagierten nicht

Entsprechend hörten der Lärm und das Geschrei nicht auf. Die Tür war offen, mehrere Velofahrer passierten die Stelle. Keiner reagierte.

Die Tür schloss sich wieder, jedoch ging der Angestellte erneut nachschauen, da er auf den Überwachungsvideos zumindest teilweise sah, was geschah. Er werde nun die Polizei anrufen, informierte er, als sich die Tür wieder öffnete. Der Täter floh daraufhin. Erst da habe er realisiert, dass das, was eben passiert sei, «nicht einvernehmlich» war, sagte der Zeuge vor Gericht.

Der Beschuldigte, ein 35-jähriger Asylsuchender aus Ostafrika, der den Grossteil seines Lebens in Südafrika verbracht hatte, trug im Verfahren und in der Verhandlung nichts zur Wahrheitsfindung bei.

«Das ist Hexerei»

Praktisch sämtliche Fragen des vorsitzenden Richters beantwortete er mit «ich weiss nicht, was hier geschieht, das ist Hexerei» und machte sich so selbst zum Opfer einer unbekannt gebliebenen, ihm feindlich gesinnten Macht. Er könne sich an nichts erinnern. Aber- und Hexenglaube sind im südlichen Teil des afrikanischen Kontinents mancherorts bis heute ein grosses gesellschaftliches Thema.

Für seine Schuld sprechen die Aufnahmen der Überwachungskameras sowie die festgestellten DNA-Spuren. Jedoch lasse sich bei beidem nicht restlos ausschliessen, dass jemand anderes der Täter sein könne, argumentierte der Verteidiger.

Diese These untermauerte er beispielsweise mit der Hypothese, dass ein Halbbruder, von dem der Beschuldigte nichts wisse, der Täter sein könnte. Entsprechend fordert der Verteidiger einen Freispruch in allen Punkten, ausser der Belästigung der Frau in Allschwil. Dafür solle das Gericht eine Busse verhängen.

«Grenzenlose Demütigung»

Die Anwältin des Opfers führte aus, dass das Leiden ihrer Mandantin immens sei, ein normaler Alltag nicht mehr möglich, zu gross sei das Trauma. Sie beantragt, dass der Frau eine Genugtuung von 30'000 Franken bezahlt wird. Diese müsste der Täter bezahlen, im vorliegenden Fall müsste aber wohl der Staat finanziell einspringen.

Die Staatsanwältin betonte: «Sein Verhalten ist egoistisch, skrupellos und menschenverachtend.» Dem Opfer habe er eine «grenzenlose Demütigung» zugefügt und dafür weder im Verfahren noch vor Gericht Einsicht oder Reue gezeigt.

Der Mann, der Ende 2022 in die Schweiz einreiste, sei von Beginn an mit Kriminalität aufgefallen. Neben der sexuellen Belästigung wurde er Anfang Februar auch wegen Diebstahls verurteilt. Diese Strafen wurden bedingt verhängt, durch die neuen Delikte müssen sie nun vollzogen werden. Es wurde in diesem Rahmen auch eine Ausgrenzung verhängt, sprich, der Mann hätte sich nicht mehr im Kanton Basel-Stadt aufhalten dürfen.

Längstmögliche Landesverweisung gefordert

Die Staatsanwältin fordert wegen mehrfacher Vergewaltigung, sexueller Nötigung, einfacher Körperverletzung, Nötigung, sexueller Belästigung und Missachtung der Ausgrenzung eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Jahren, zehn Monaten und zehn Tagen, dazu eine Geldstrafe von zehn Tagessätzen à 30 Franken sowie eine Busse von 1500 Franken.

Der Mann sei ausserdem für 15 Jahre des Landes zu verweisen. Das Einreiseverbot soll für den gesamten Schengen-Raum gelten. Das Gericht gibt sein Urteil am Donnerstag bekannt.

