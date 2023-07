«Sie sind ein lebendiger Albtraum» – Vergewaltiger muss sieben Jahre hinter Gitter Das Basler Strafgericht verurteilt den 25-jährigen Algerier zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Danach muss er für fünfzehn Jahre den Schengen-Raum verlassen. Sebastian Schanzer

Bis in ihre damalige Wohnung an der Elsässerstrasse/Landskronstrasse ist der Verurteilte seinem Opfer gefolgt. Foto: Lucia Hunziker (Tamedia)

Die Fünferkammer des Basler Strafgerichts hat am Freitag den jungen Mann, der im Herbst 2022 eine Frau in deren Wohnhaus im St. Johann brutal vergewaltigt hatte, für schuldig erklärt. Er muss für sieben Jahre ins Gefängnis und danach die Schweiz sowie den ganzen Schengen-Raum für fünfzehn Jahre verlassen. Zudem muss er dem Opfer eine Genugtuung von 15’000 Franken bezahlen.

Die Verteidigung versuchte in ihrem Plädoyer am Vortag noch, geltend zu machen, der Mann sei irrtümlicherweise von einvernehmlichem Sex ausgegangen. Von einem solchen Missverständnis könne aber keine Rede sein, betonte Gerichtspräsident Markus Hofer am Freitag. «Es ist absurd, was Sie uns weismachen wollen», warf er dem Verurteilten vor. «Keine Frau will Sex in ihrem Hauseingang haben und schreit dabei noch um Hilfe.»

Das Opfer habe sich vielmehr von Beginn an gegen den aufdringlichen Mann gewehrt – dieser habe aber jeden Widerstand mit Gewalt im Keim erstickt. Das zeigten unter anderem die Verletzungen der Frau, welche die Rechtsmedizin festgestellt habe und die zu den Aussagen des Opfers über den Hergang des Delikts passten.

Verstörendes Frauenbild

Die Verletzungen waren aber nicht die einzigen Beweise, die das Gericht von der Schuld des Angeklagten überzeugten. Zahlreiche Überwachungskameras bezeugten die Anwesenheit des Verurteilten im Quartier zum Zeitpunkt der Tat. Sodann sei an der Frau und ihrer Kleidung eine Fülle von DNA-Spuren gefunden worden, die dem Angeklagten hätten zugeordnet werden können.

Richter Hofer attestierte dem Verurteilten eine «erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber Rechtsnormen» und vor allem ein «verstörendes Frauenbild», wonach eine Frau lediglich als Gebrauchsobjekt gelte. «Sie sind der lebendige Albtraum einer Frau, die allein nachts nach Hause geht, und der personifizierte Beweis, dass Basels Strassen in der Nacht nicht sicher sind», sagte er. Deshalb sei ihm aufzuzeigen, «dass solch barbarisches Verhalten mit Härte bestraft» werden müsse. Zudem sei beim Täter keinerlei Reue erkennbar. «Ich sehe bei Ihnen nur Selbstmitleid», so der Gerichtspräsident. Sein Verhalten – dass er die Tat nur 36 Stunden nach seiner Einreise in die Schweiz begangen habe – sei an «Dreistigkeit nicht zu überbieten».

Urvertrauen geraubt

Gerichtspräsident Hofer versuchte bei der Urteilsverkündung trotz mangelnder Einsicht des Verurteilten insbesondere auf den psychischen Schaden hinzuweisen, den er seinem Opfer angetan hat. «Sie haben der Frau das Urvertrauen genommen», sagte er eindringlich. In der Therapie habe beim Opfer ein massives Trauma festgestellt werden können, das auch in Zukunft fortbestehen werde.

Gefasst werden konnte der Mann nur, weil er mit der gestohlenen Kreditkarte seines Opfers am Folgetag Einkäufe bezahlt hatte. Dafür und weil er vor der Vergewaltigung noch eine andere Frau sexuell belästigt hatte, kassierte er vor Gericht zusätzlich eine Busse von 1700 Franken.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann ans Basler Appellationsgericht weitergezogen werden. Diesen möglichen Schritt werde man nun prüfen, sagte der Verteidiger des Verurteilten auf Anfrage.

