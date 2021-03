Psychisch angeschlagene Jugend – «Vergesst uns nicht!» Die Jugendlichen haben in der Pandemie Solidarität bewiesen. Nun brauchen sie aber Hilfe. Ihnen soll der Zugang zu Therapiemöglichkeiten erleichtert werden, fordern Basels Jungparteien. Alessandra Paone

Während der Pandemie fallen viele Freizeitangebote für Jugendliche weg. Foto: Manuel Zingg

Man sieht sie kaum, sie stehen vor dem Eingang des Congress Center in Basel, versteckt hinter den Gewerkschaftern des VPOD. Es sind Studentinnen und Studenten, sie verteilen kleine, aus Zeitungspapier gebastelte Blumen. Sie tun es leise und unaufdringlich; ihr Anliegen klingt mehr nach einem Hilferuf als nach einer Forderung: #vergissmeinnicht steht auf den weissen, zusammengerollten Flugblättern, die sie an diesem verregneten Mittwochmorgen den vorbeigehenden Grossrätinnen und Grossräten in die Hand drücken.

Fast zeitgleich wenden sich die Basler Jungparteien mit einem offenen Brief an die National- und Ständeräte und an die Regierungsräte und Fraktionspräsidien des Kantons Basel-Stadt. Auch an sie die Bitte: Vergesst uns nicht! Von den Juso über die Junge Mitte bis hin zur Jungen SVP, von ganz links bis ganz rechts, denn Corona und seine Folgen kennen keine Parteigrenzen – sie alle fordern Ressourcen für psychologische Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und zwar jetzt.