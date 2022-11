Bundesratswahlen (Bild: Vereidigung der Landesregierung am 11. Dezember 2019) beschäftigen die Öffentlichkeit. Doch mitbestimmen kann das Volk bei Bundesratswahlen nicht – im Gegensatz zur Regierungs- und Parlamentswahl, die im Februar 2023 im Baselbiet stattfindet. Foto: Keystone

Eva oder Evi? Diese Frage wird uns bis weit in den Dezember hinein beschäftigen. Sorry, Daniel Jositsch, aber an der «Damenwahl» führt diesmal kein Weg vorbei. Aber auch sorry, Elisabeth Baume-Schneider, bei aller Sympathie für den Jura, diesmal hat die Deutschschweiz die Nase vorn.

Aber was heisst hier beschäftigen: Der Entscheid, ob Eva Herzog (BS) oder Evi Allemann (BE) am 7. Dezember Simonetta Sommaruga in den Bundesrat nachfolgt, wird schlicht zum alles dominierenden Thema. Und das übers Wahldatum hinaus bis zur Departementsverteilung. Schliesslich wollen wir ja «unsere» Eva Herzog nicht ohne Not gerade im Militärdepartement – Entschuldigung, im VBS – versorgt wissen. Folglich werden wir bis dann jedes Ereignis genau analysieren, jedes Signal werten und anschliessend spekulieren, wie wessen Chancen stehen und wer gerade in Führung liegt.

«Am 12. Februar 2023 finden die Baselbieter Regierungs- und Landratswahlen statt. Auch da geht es um einiges.»

Dabei haben wir Normalbürgerinnen und Normalbürger zu diesem Megaereignis, genannt Bundesratswahl, nicht das Geringste zu sagen. Sind es doch einzig die 200 National- und die 46 Ständerätinnen und -räte, die am Schluss über das a oder das i im Vornamen der neuen Bundesrätin entscheiden werden. Wir, das Volk, bleiben aussen vor und können – je nachdem erfreut oder indigniert – zur Kenntnis nehmen, was uns das Parlament zu präsentieren geruht.

Grund genug also, bei all der «grossen Politik» die Entwicklung vor der eigenen Haustür nicht aus den Augen zu verlieren. Denn vergessen wir nicht: Bereits am 12. Februar 2023 finden die Baselbieter Regierungs- und Landratswahlen statt. Auch da geht es um einiges – etwa um die Frage, ob der nüchterne und pragmatische SP-Mann Thomas Noack oder eher die SVP-Frau Sandra Sollberger mit der roten Locke im Kanton mitregieren soll. Oder etwa wie EVP-Mann Thomi Jourdan bei seinem zweiten Versuch abschneidet.

Das mag zugegebenermassen nicht ganz so aufregend sein wie eine Bundesratskür. Dafür können wir aber wirklich mitreden und mitentscheiden und sind nicht nur Zaungäste. Grund genug also, uns bald schon darüber Gedanken zu machen, Bundesratswahlen hin oder her – und zwar möglichst schon, bevor das Christkind kommt. Denn nachher bleibt nicht mehr viel Zeit dafür.



