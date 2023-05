Premiere am Theater Basel – «Vergeigt» ist tatsächlich vergeigt Regisseur Herbert Fritsch und Geigerin Patricia Kopachinskaja bewegen sich in ihrer Co-Produktion auf abschüssigem Terrain. Das Publikum fragt sich, ob es lachen oder weinen soll. Simon Baur

Kurz- oder langweilig? Das entscheiden die Zuschauer bei der neuen Produktion des Theater Basels namens «Vergeigt». Foto: Thomas Aurin Gleditschstr

Eigentlich ist «Vergeigt» als Oper angekündigt, doch wenn das Stück eines nicht ist, dann genau dies. Ist es Musiktheater, Farce, Groteske oder Körpertheater, ist es Dada oder Slapstick? Oder von allem etwas oder von allem gar nichts? Man weiss es, wenn überhaupt, erst am Schluss des Abends. Und der geht lang, zu lang. Doch der Reihe nach.

Lockvogel-Taktik

Da steht eine Geigerin auf der Bühne und luchst ihrem Instrument quietschende Töne ab. Sie gebärdet sich als wildes Weib in rotem Scheinwerferlicht, tänzelt spielend über die Bühne und verschwindet wieder. Der Zwischenapplaus gilt der Geigenvirtuosin Patricia Kopachinskaja, nicht ihrer schauspielerischen Leistung.

In einer zweiten Sequenz wandern Menschen mit grossen Mappen über die Bühne. Diese erweisen sich später als «Donnerbleche», jene Bleche, mit denen Musiker ein Donnergrollen imitieren. Die Personen kommen sich in die Quere, überwinden Hindernisse und sind plötzlich verschwunden. Schöne, kafkaeske Momente bevölkern die Bühne.

In einer weiteren Szene versuchen die Musiker und Schauspieler auf Klarinetten zu spielen. Mal klimpern sie auf den Tasten wie auf einem Klavier, dann bauen sie die einzelnen Instrumente zu einem grossen Ganzen und versuchen auf einem Schiedsrichterstuhl darauf zu spielen.

«Für die einen mag so was kurzweilig, für die anderen eher langweilig sein.»

Ganz ähnlich ist die Szene mit den Notenständern inszeniert: Auseinanderfalten, aufstellen und wieder abbauen. Darauf folgt die Szene mit den «Smart Clothes», also den Kleidern, die mit LED-Leuchten versehen sind. Das erinnert an Oskar Schlemmers «Triadisches Ballett» oder an die Schweizer Theater Company «Mummenschanz».

Poetisch sind diese Ideen, neu sind sie nicht. Und so geht es weiter, ganze 90 Minuten lang. Für die einen mag so was kurzweilig, für die anderen eher langweilig sein. Viele Ideen werden variiert, viele Szenen künstlich verlängert, zahlreiche Déjà-vus stellen sich ein.

Grossartige Leistung

Kein Zweifel, Reto Bieri, Wolfram Koch, Annika Meier, Christopher Nell, Jasin Rammal-Rykala, Carol Schuler und Hubert Wild – sie leisten ganze Arbeit auf der Bühne. Auch die Kostüme von Jannis Varelas und das Lichtdesign von Cornelius Hunziker sind reizvoll und erste Sahne. Und Herbert Fritsch und Patricia Kopachinskaja bemühen sich, das Publikum bei Laune zu halten.

Doch ist das alles?

Gut möglich, dass das Konzept von «Vergeigt» so enigmatisch ist, dass es sich nicht entschlüsseln lässt. Gut möglich, dass Herbert Fritsch in seiner Inszenierung ein Potpourri an Ideen kombiniert: Eine Prise Marthaler, ein Schuss Chaplin und als Nachspeise ein winziger Ausblick auf Richard Wagners «Walküre». Und dazwischen eine weltbekannte Geigerin, die den Klamauk liebt.

Das alles ist gut angerichtet und das Publikum dankt es mit viel Applaus und viel Gelächter. Doch über wen oder was lacht es eigentlich? Stellenweise erinnert diese «Nicht-Oper» an jene Clown-Szenen, wo einem das Lachen plötzlich im Hals stecken bleibt. Übrigens «Vergeigt» ist nicht Dada: Dada ist für das Theater Basel zu tiefgründig!

