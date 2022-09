Basel – Verfolgungsjagd wegen Entführungs­verdacht endet mit Polizeiauto-Crash Im Zusammenhang mit einer gemeldeten Entführung kam es in Basel in der Nacht auf Dienstag zu dramatischen Szenen. Mirjam Kohler

Das Fluchtfahrzeug prallte in das Polizeiauto. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

In der Nacht auf Dienstag wurde der französischen Polizei die Entführung einer Frau in Mulhouse gemeldet. Die Frau sei in ein Auto gezerrt worden. Aufgrund dieser Meldung wollte die Strafverfolgungsbehörde einen verdächtigen Fahrer kontrollieren. Dem Mann gelang es aber, der Kontrolle zu entgehen und zu flüchten.

Die Police Nationale nahm mit zwei Fahrzeugen die Verfolgung auf und folgte dem davon brausenden Auto via Deutschland zum Zoll Basel-Weil-Autobahn. Dort überquerte der Verfolgte die Grenze nach Basel. Mehrere Patrouillenfahrzeuge der Kantonspolizei Basel-Stadt nahmen die Verfolgung der mutmasslichen Entführer auf. Kurz nach Mitternacht knallte das Fluchtfahrzeug in der St. Jakobs-Strasse in ein dort stehendes Polizeiauto und kam zum Stillstand.

Der Fahrer wurde festgenommen. Es befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine zweite Person im Auto, beide blieben unverletzt. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Dienstag entstand am Fluchtauto als auch am Polizeiauto durch den Crash ein hoher Sachschaden.

In einer ersten Meldung der Polizei hiess es, der Zwischenfall habe sich am Montag ereignet. Korrekt ist: Zur Verfolgungsjagd kam es am Dienstag.

