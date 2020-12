Interview mit Corona-Geimpftem – «Verfluchter Käfer» – britischer Opa geht nach Corona-Impfung viral Ein 91-Jähriger wird gefragt, wie es ihm nach seiner Covid-Impfung gehe. Und plaudert munter drauflos. Tina Huber

«Ich hoffe, ich fange mir diesen verfluchten Käfer nicht ein»: Martin Kenyon nach seiner Covid-19-Impfung. Video: BBC

In diesen Tagen werden in Grossbritannien die ersten Menschen gegen Corona geimpft, und das ist ein so wichtiges Ereignis, dass Reporter die Immunisierten vor dem Spital abfangen und im Stile eines Platzinterviews über ihre Befindlichkeit nach erfolgtem Piks befragen. Und wie man das von Siegerinterviews aus der Sportwelt so kennt, ist bei diesen Gesprächen meist nicht viel Fleisch am Knochen. Was will man auch sagen? (Die 90-Jährige, die als Allererste die Covid-19-Impfung verabreicht bekam, trug immerhin einen lustigen Weihnachtspulli mit Pinguin-Aufdruck.)