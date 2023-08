Verfechter eines gerechteren Finanzausgleichs – Die starke Stimme des Birstals tritt ab Im Juni 2024 hört mit dem Reinacher Melchior Buchs (FDP) einer der prägenden Gemeindepräsidenten im Kanton Baselland auf. Tobias Gfeller

Vom Berner Oberland ins Baselbiet gezogen: Melchior Buchs, Gemeindepräsident von Reinach. Foto: Nicole Pont

Melchior Buchs hat sich den Aussichtspunkt über dem Wasserreservoir am Hollenweg als Ort für das Gespräch ausgesucht. Hier spaziert er regelmässig und geniesst den Weitblick über Teile Reinachs, über Aesch und Pfeffingen. Er sei einer, der gerne den Überblick habe, in der Politik, im Berufsleben und auch privat. Buchs sieht und zieht gerne die grossen Linien, denkt strategisch und verharrt nicht in den Details des Operativen. «Ein typischer Exekutivpolitiker», sagt der Reinacher Gemeindepräsident.

Ende Juni 2024 ist damit Schluss. Melchior Buchs tritt im kommenden Frühjahr nicht zu den Gesamterneuerungswahlen an. Acht Jahre im Gemeinderat, davon gut sechs als Gemeindepräsident, seien genug. Er wollte nie bis über 70 in der Politik bleiben. Heute ist Buchs 67. Auch ist er überzeugt davon, dass es in allen Positionen guttut, wenn immer wieder frisches Blut dazukommt.

Melchior Buchs ist 2014 von Thun nach Reinach gezogen, als er die Leitung des Business Parc übernahm. In Thun war er während acht Jahren Bauvorsteher und Vize-Stadtpräsident. Sechs Jahre lang sass er im Berner Kantonsparlament. Die Parlamentsarbeit habe ihn aber nie wirklich befriedigen können, erinnert sich Buchs. Auch deshalb kandidierte er nie für den Baselbieter Landrat. «Ich vertrete die Gemeinde Reinach – zu hundert Prozent.»

Dass er nicht einmal zwei Jahre nach seinem Umzug nach Reinach gleich in den Gemeinderat gewählt wurde und mit Paul Wenger (SVP) erst noch einen Bisherigen verdrängte, war eine Sensation. Nach dem Rücktritt von Gemeindepräsident Urs Hintermann (SP) in den Wirren rund um die Asylheim-Affäre sorgte Melchior Buchs 2018 mit der Wahl zum Gemeindepräsidenten – und vor allem mit dem Sieg über Landrätin Béatrix von Sury (damals CVP, heute die Mitte) – für den nächsten Paukenschlag.

Als Liberaler bereit zu Steuererhöhungen

Melchior Buchs stand in Reinach für Erneuerung, die von der Bevölkerung spürbar gewünscht wurde. Nach der Aufarbeitung der Asylheim-Affäre folgte kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie mit den finanziellen Schwierigkeiten der Gemeinde der nächste Härtetest für den Gemeindepräsidenten. Dass er als Freisinniger für eine Steuererhöhung einstand, brachte ihm auch Respekt von links ein. Damit bewies Buchs ein weiteres Mal, dass er kein sturer Parteisoldat ist.

Auch deshalb falle ihm die Exekutivarbeit leichter als die Arbeit in einem Parlament. Dank der Steuererhöhung und den schmerzhaften Sparmassnahmen, und weil die finanziellen Einbussen durch die Pandemie geringer ausfielen als befürchtet, schaffte die Gemeinde Reinach den finanziellen Turnaround.

Melchior Buchs entwickelte sich schnell zur starken Stimme des Birstals und all jener Gemeinden, die in den horizontalen Finanzausgleich einzahlen. Reinach finanziere die finanzschwachen Gemeinden im Kanton Baselland mit rund 15 Prozent seiner Steuereinnahmen, was bis zu zehn Millionen Franken im Jahr ausmachen könne.

Selbstverständliche Millionen-Zahlungen

Buchs kämpft unter anderem mit Arlesheims Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP) und Kolleginnen und Kollegen aus dem Leimental seit Jahren dafür, dass der Finanzausgleich gerechter ausgestaltet wird. Frust über die hohen Abgeltungen habe er nie verspürt, versichert Buchs. «Ich bin viel eher enttäuscht darüber, dass für gewisse Vertreterinnen und Vertreter der Nehmergemeinden die Millionenzahlungen als selbstverständlich genommen werden.»

Seine Amtszeit steht auch für eine bauliche Entwicklung von Reinach. Mehrere Quartierpläne wurden realisiert. Die Erneuerung der Bausubstanz sei aber noch längst nicht abgeschlossen, mahnt Buchs. Im Birstal weibelt der 67-Jährige für die Zusammenarbeit über die Gemeindegrenzen hinaus.

Der Verein Birsstadt trägt auch seine Handschrift. Vor allem in seinem thematischen Steckenpferd der Raumplanung stiess Buchs wichtige Projekte an. Dass es in der von ihm vorgestellten Mobilitätsstrategie heisst, der Anteil am motorisierten Individualverkehr müsse abnehmen, stiess bei Parteikollegen auch auf Kritik.

«Reinach ist für mich zur Heimat geworden.» Melchior Buchs, Gemeindepräsident

Melchior Buchs legt Wert darauf, zu betonen, dass er sich bis zum letzten Tag voll für die Gemeinde Reinach einsetzen werde. Was danach konkret komme, sei offen. Er werde sicherlich zu einem kleinen Prozentsatz in seinen eigenen Unternehmen weiterarbeiten, vor allem aber die zusätzliche Freizeit und Flexibilität geniessen.

Seine Frau wohnt noch immer in Spiez. Die Enkelkinder sieht er wegen seines Amtes selten. Das Pendeln zwischen Oberland und Baselbiet werde ohne Termine für beide leichter. Ganz wegziehen kommt für Melchior Buchs aber nicht infrage. «Reinach ist für mich zur Heimat geworden.» Er fühle sich hier sehr wohl, vor allem wegen der «vielen tollen Menschen», die er kennen lernte. «Ich wurde hier wirklich mit grosser Offenheit aufgenommen.» Aus dem Berner Oberländer ist auch ein Birstaler geworden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.