Hinweis kam aus Polizeikreisen – Verfahren gegen Freiburger Polizisten wegen rassistischer Whatsapp-Chats Im deutschen Freiburg im Breisgau wird gegen drei Polizisten ermittelt. In Whatsapp-Chats sollen sie sich fremdenfeindlich geäussert haben. Mirjam Kohler

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die Beamten. Foto: Michael Scherrer

Eigentlich sollte es eine PR-Kampagne werden. Unter dem Motto #wirsind wollte das Polizeipräsidium Freiburg auf den sozialen Medien glänzen. Die Kampagne wurde angeteasert mit: «Was sind wir nun eigentlich? Diese Frage beantworten wir im Laufe dieser Kampagne. Mit eindrücklichen Fotocollagen, die unsere Kolleginnen und Kollegen sowohl in ihrem spannenden und vielfältigen Polizeialltag zeigen als auch in ihrem ganz privaten Umfeld. So geben wir der Öffentlichkeit auch einen intimen Blick auf die Menschen hinter ihren Uniformen.»

Für mindestens drei Polizeibeamte wurde dieser Blick auf sie offenbar intimer als erwartet. Aus Polizeireihen erhielt das Polizeipräsidium als Reaktion auf diese Kampagne den Hinweis, dass 2017 und 2018 fremdenfeindliche und diskriminierende Nachrichten verschickt wurden – von Polizisten.

Durchsuchungen und beschlagnahmte Geräte

Das Polizeipräsidium Freiburg, so schreibt es am Montag in einer Mitteilung, habe noch am selben Tag Ermittlungen aufgenommen. Nach den ersten Spurensicherungsmassnahmen und Zeugeneinvernahmen stand erst der Verdacht im Raum, dass die Beamten Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen verschickt hätten. Dieser Verdacht bestätigte sich im weiteren Verlauf der Untersuchungen offenbar nicht.

Trotzdem werde gegen die Beamten weiter ermittelt. Am Montag seien Liegenschaften durchsucht und Gegenstände beschlagnahmt worden. Unter anderem von der Auswertung mobiler Datenträger erhoffe man sich weitere Erkenntnisse, schreibt das Polizeipräsidium Freiburg.

Mit Verweis auf die Medienmitteilung war das Polizeipräsidium auf Anfrage dieser Zeitung nicht bereit, weitere Auskünfte zu geben.

