Ärger im Gundeli – Vereinzelte Bettler klingeln nun an der Haustür Gundeli-Bewohner echauffieren sich auf Facebook über eine neue Methode von Bettlern und Bettlerinnen, die als ziemlich übergriffig empfunden wird. Katrin Hauser

Seitdem in Basel-Stadt wieder ein Bettelverbot gilt, sind in diesem Zusammenhang 431 Ordnungsbussen ausgestellt worden. Symbolbild: Kostas Maros

Vereinzelte Bettler sind in Basel dazu übergangen, an Haustüren zu klingeln. Zwei Fälle aus dem Raum Gundeldingen-Bruderholz kursieren in den sozialen Medien. Demnach habe eine Bettlerin beim Bewohner eines Jugendstilhauses im Gundeli geklingelt und ihm ein Schild sowie das Bild eines Kindes gezeigt. Als der Besitzer ihr deutlich gemacht habe, dass er kein Geld geben möchte, sei sie gegangen.