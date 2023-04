Statt Shopping-Exzess auf TikTok – Verein will auch junge Basler zum Kleidertausch animieren Die Gen Z ist gespalten: Zwischen klimabewussten Jugendlichen und Shopaholics auf Social-Media-Apps tue sich eine Schere auf, sagt Fabienne Plattner vom Walk-in-Closet Basel. Julia Gisi

Mit dem «Wandelnden Kleiderschrank» will der Schweizer Verein einen nachhaltigeren Kleiderkonsum fördern. Symbolbild: Pexels

«Die Schere öffnet sich immer weiter», sagt Fabienne Plattner. «Auf der einen Seite gibt es Jugendliche, die sich stark für das Klima einsetzen und gar an ‹Fridays for Future›-Demos mitlaufen – auf der anderen Seite stehen jene Teenager, die sich über ihren Konsum wenig Gedanken machen und massenweise Kleider bei TikTok und Co. einkaufen.» Vor allem Letztere, die vom sogenannten Social Commerce stark umworben werden und das Shopping dementsprechend gleich via Social-Media-App erledigen, sind für Plattner von Interesse. Denn sie ist Standortverantwortliche des Vereins Walk-in-Closet Basel.

Der Schweizer Non-Profit-Verein ist vor zwölf Jahren von der Studentin Jennifer Perez gegründet worden – dies mit dem Ziel, einen bewussteren Umgang mit der Mode zu fördern. Soll heissen, dass man die eigenen Kleider auch mal sorgfältiger nach Material oder Herstellungsort auswählt, nicht sofort jedem Trend folgt und zum Beispiel einen Pulli nicht gleich wegwirft, nur weil sich ein Faden gelockert hat. Gar nicht so selbstverständlich, wie man denkt: Denn laut Verein geben Schweizerinnen und Schweizer jedes Jahr pro Kopf rund sechs Kilogramm Textilien weg – darunter teilweise ungetragene Kleidung.

Kleiderschrank macht Halt in Basel

Ursprünglich fokussierte sich der Verein auf Jugendliche, im Laufe der Jahre weitete er seine Arbeit aber immer mehr auch auf alle anderen Altersgruppen aus. Doch jetzt, da schnelllebige Trends auf Apps wie TikTok oder Instagram im Alltag von Jugendlichen allgegenwärtig sind und die Ressourcen verschleissende Fast Fashion fördern, sei das Thema Modekonsum unter ihnen aktueller denn je, findet Fabienne Plattner, die selbst auch aus dem Bereich der Jugendarbeit kommt. «Darum wollen wir mit unseren Events auch wieder verstärkt Jugendliche ansprechen.»

Der Event macht immer wieder an verschiedenen Standorten in der Schweiz Halt. Hier zum Beispiel im Quartierzentrum Erlenmatt Rosental in Basel. Archivbild: zvg

Bekannt ist der Verein nämlich nicht zuletzt durch seinen sogenannten «wandelnden Kleiderschrank» – eine Kleidertauschbörse, die an verschiedenen Stationen in der Schweiz Halt macht. Am Samstag öffnet der Verein seine (Schrank-)Türen auch in der Markthalle Basel.

Das Prinzip sei einfach, sagt Plattner. Wer mitmachen will, könne bis zu zehn Kleidungsstücke, Schuhe oder Accessoires aus dem eigenen Kleiderschrank mitbringen, die schon lange keine Aufmerksamkeit mehr erhalten haben und in naher Zukunft wohl auch nicht mehr getragen werden. Diese werden in der Markthalle dann auf ihren Zustand hin kontrolliert und schliesslich wie in einem begehbaren Kleiderschrank aufgehängt. «Im Gegenzug darf man aus den anderen präsentierten Sachen bis zu zehn andere Kleidungsstücke von der Tauschbörse mit nach Hause nehmen», erklärt Platter. Auf diese Weise können die lange vernachlässigten Stücke der Mülltonne entgehen. Und das Beste: «So können die Kleider vielleicht jemandem anderen wieder Freude bereiten.»

