Eröffnungsfeier Waldenburgerbahn – Verdient und ein grosser Schritt aus dem Tal heraus Die neue Waldenburgerbahn ist startklar. An der Eröffnungsfeier am Freitagabend sah man prominente und vor allem nur zufriedene Gesichter. Daniel Aenishänslin

Das rote Band ist durchgeschnitten, die neue Waldenburgerbahn ist abfahrbereit: (v.l) Christoph Bühler (Vizepräsident des Verwaltungsrates), Andreas Büttiker (BLT-Direktor), Peter Füglistaler (Direktor des Bundesamts für Verkehr), Isaak Reber (Regierungsrat), Peter Spuhler (Verwaltungsratspräsident der Stadler Rail), Fredi Schödler (Stv. Direktor bei BLT). Foto: Pino Covino

Abfahrbereit! Die neue Waldenburgerbahn (WB) ist startklar. «Wir als ganzes Team sind stolz, dass wir das realisieren konnten», sagt Fredi Schödler, zuständiger Projektmanager der BLT, intern auch Mister WB genannt, an der Eröffnungsfeier am Freitagabend im Bahnhofdepot in Waldenburg. Und Isaac Reber, Baselbieter Bau- und Umweltdirektor (Grüne), ergänzt: «Das Waldenburgertal hat sich diese Bahn redlich verdient.» Es sei ihm ein grosses Anliegen, sich für das Verständnis und die Geduld der Bevölkerung im Tal zu bedanken. Über 250 Grundstücksverhandlungen seien nötig gewesen, nicht eine Einsprache sei eingegangen. «Ich interpretiere das so, dass die BLT auf vorbildliche Weise den Dialog pflegte.»