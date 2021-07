Frau in Muttenz angegriffen – Verdächtiger war den Behörden schon bekannt In Muttenz wurde vor kurzem eine Frau schwer verletzt aufgefunden. Recherchen der BaZ zeigen: Die Behörden hatten den Mann, der sie angegriffen hatte, bereits im Visier. Mirjam Kohler

Die Frau wurde an der Muttenzer Bahnhofstrasse gefunden. Screenshot: Google Maps

Schwer verletzt lag eine 25-Jährige am Sonntagmorgen, 11. Juli, in einem Hauseingang an der Muttenzer Bahnhofstrasse. Gefunden wurde sie von Polizisten, die durch den Notruf alarmiert worden waren. Die Frau musste ins Spital gebracht werden.

Ein 41-Jähriger, der sich in der Nähe des Tatorts aufhielt, wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Zu den Details des Vorfalls ist wenig bekannt. Klar ist nur, dass weder Opfer noch Täter in der entsprechenden Liegenschaft lebten.

Recherchen dieser Zeitung zeigen nun: Der Tatverdächtige ist kein unbeschriebenes Blatt, sondern war den Strafverfolgungsbehörden bereits bekannt. Sichtbar wird das anhand einer bürokratischen Rochade. Die Baselbieter Staatsanwaltschaft hat den Fall inzwischen an ihre Kolleginnen und Kollegen aus dem Stadtkanton weitergegeben.