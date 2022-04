Schiesserei in New Yorker U-Bahn – Verdächtiger steht am Donnerstag vor Gericht Der Tatverdächtige beim Schusswaffenangriff in der New Yorker U-Bahn hat sich offenbar selbst gestellt. Wie die Behörden bekanntgaben, war der «Tipp aus der Bevölkerung» offenbar vom mutmasslichen Täter selbst. Der 62-Jährige habe die Polizei angerufen und ihr seinen Aufenthaltsort genannt.

Der mutmassliche Attentäter in Zusammenhang mit der Schiesserei in der New Yorker U-Bahn wurde von der Polizei gefasst. keystone-sda.ch Am Donnerstag soll er vor Gericht stehen, bei einer Verurteilung droht ihm lebenslängliche Haft. keystone-sda.ch Der Verdächtige soll sich selber bei der Polizei gemeldet haben, um seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben. keystone-sda.ch 1 / 3

Nach der Attacke in der New Yorker U-Bahn mit mindestens 23 Verletzten soll der festgenommene Verdächtige an diesem Donnerstag vor Gericht erscheinen. Der 62 Jahre alte Mann, der am Mittwoch in Manhattan gefasst worden war, solle an einem Gericht im Stadtteil Brooklyn Richterin Roanne Mann vorgeführt werden, teilten die Behörden mit. Er soll wegen einer «terroristischen oder anderen gewaltsamen Attacke» auf den öffentlichen Nahverkehr angeklagt werden Bei einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe.

Der Verdächtige wurde dank eines Hinweises festgenommen, der von einem McDonald's in der Nähe der Sixth Street und First Avenue einging. Nach Angaben von zwei Strafverfolgungsbehörden, die mit den Ermittlungen vertraut sind, hatte James den Hinweisgeber offenbar selbst angerufen, wie die «New York Times» schreibt.

Kamerasystem funktionierte nicht

Zwei Tage vor der Schiesserei hatten Mitarbeiter der New York City Transit gemeldet, dass das Kamerasystem in diesem und zwei benachbarten Bahnhöfen nicht funktionierte. Die Wartungsarbeiter führten das Problem auf einen Ausfall der Glasfaserkabelverbindung zurück. Jedoch sollen die Kameras erfasst haben, wie der Verdächtige am Dienstagmorgen an der Haltestelle Kings Highway N-Train in Brooklyn in die U-Bahn einstieg, sagte James Essig, der Leiter der Kriminalpolizei.

Dem in New York geborenen Verdächtigen, der zuletzt Wohnsitze in Philadelphia und Wisconsin angegeben hatte, wird vorgeworfen, am Dienstag in einer U-Bahn im Stadtteil Brooklyn das Feuer eröffnet zu haben. Bei dem Vorfall wurden mindestens 23 Menschen verletzt, zehn davon durch Schüsse.

SDA/sys

