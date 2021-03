32 Vorstösse zur Mobilität – Verbrennungs­motoren sollen ab 2027 verboten werden Die Baselbieter Grünen und die EVP wollen die Verkehrspolitik umkrempeln. Sie fordern auch, dass der ÖV im Baselbiet gratis wird. Jan Amsler

Für die Grünen der Kern des Übels: motorisierter Privatverkehr. Foto: Stefan Leimer

Die Baselbieter Landrätinnen und Ländräte der Fraktion Grüne/EVP winken mit dem Zaunpfahl. Sie präsentieren ein Paket mit nicht weniger als 32 Vorstössen zum Thema Mobilität, das am Donnerstag eingereicht werden soll.

Als der grüne Parteipräsident Michael Durrer und eine Handvoll Parlamentarier die Forderungen am Dienstag an einer Online-Medienkonferenz präsentieren, wird Corona für einmal nur in einem Nebensatz erwähnt. Als wolle man zeigen: Wir stecken trotz Pandemie noch immer in einer Klimakrise. Die Massnahmen im Baselbiet und in der Schweiz reichten bei weitem nicht aus, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Durrer: «Wir können es uns nicht leisten, weiter zuzuwarten.»

Die Politiker haben das Paket in zwei Klausuren geschnürt. Man wolle den Auftrag der Wählerschaft, die die Fraktion vor zwei Jahren von 12 auf 18 Vertreter anwachsen liess, erfüllen. Doch die Fraktion stellt nur 20 Prozent des Parlaments, und jene Politiker mit anderem Wähler-Hintergrund werden den teils forschen und ideologisch anmutenden Vorstössen kaum etwas abgewinnen können.

Da ist etwa die Forderung nach einem Verbot für Autos mit Verbrennungsmotoren. Der Kanton Baselland soll sich in Bundesbern dafür einsetzen, dass ab 2027 keine Benziner und Dieselfahrzeuge mehr zugelassen werden. Norwegen zum Beispiel mache es vor und kenne ein solches Verbot per 2025.

Gratis-U-Abo und Strassenlimite

Auch wenn die Referentinnen und Referenten betonen, dass man nun auf die Suche nach einer breiteren Unterstützung für die Anliegen gehen werde, dass diese teils auf Konsens basierten und keinesfalls utopisch seien, scheinen sie selber nicht in jedem Fall daran zu glauben, eine Mehrheit finden zu können. So gibt es zum Vorstoss, dass jede Person mit Wohnsitz in Baselland das U-Abo kostenlos beziehen können soll, noch eine schwächere Variante: Der Regierungsrat soll prüfen, wie hoch das Umsteigepotenzial auf den ÖV wäre, wenn der Preis für das U-Abo auf rund 350 Franken pro Jahr reduziert würde.

Die 32 Vorstösse lassen sich in vier Kategorien gruppieren. Neben den «Anreizen für nachhaltige Mobilität» mit den Beispielen Gratis-U-Abo und Verbrennungsmotoren-Verbot wollen die Grünen und die EVPler etwa bei der Raumplanung ansetzen. Der Landrat und frühere Parteipräsident Bálint Csontos fordert, die Gesamtverkehrsfläche solle auf das heutige Mass limitiert werden. Umgekehrt zum Wald, der nicht verkleinert werden darf, soll die Fläche an Strassen nicht weiter ausgebaut werden können.

Ablauffrist für grosse Planungen

Ebenfalls von Csontos unterzeichnet ist ein Vorstoss der Kategorie Infrastrukturprozesse. Er fordert, dass Planungsbeschlüsse für grosse Projekte neu ein Verfallsdatum bekommen. Nach Ablauf der Frist müssten die Beschlüsse nochmals kritisch hinterfragt und gegebenenfalls angepasst werden. Heute würden Projekte mit überholten Konzepten realisiert. «Wir müssen es schaffen, die Planungszyklen zu verkürzen, damit man mit der Technik und der Methode von heute eine Infrastruktur schaffen kann, die auch morgen noch funktioniert.»

«Die Ära der einseitigen Ausrichtung auf den motorisierten vierrädrigen Verkehr ist vorbei.» Regula Waldner, Landrätin Grüne

Unter dem Oberthema Langsamverkehrsprojekte fassen die Grünen und die EVP diverse Vorstösse zugunsten des Velo- und Fussverkehrs zusammen. Hierzu gehört etwa auch, dass Boulevard-Restaurants künftig einfacher zu Bewilligungen kommen sollen.

Mit dem Vorstosspaket wolle man die ganze Palette an Möglichkeiten aufzeigen, sagt Grünen-Landrätin Regula Waldner: «Die Ära der einseitigen Ausrichtung auf den motorisierten vierrädrigen Verkehr ist vorbei.» Und EVP-Vertreterin Sara Fritz begründet das Engagement ihrer Partei so: «Die Bewahrung der Schöpfung, heute nennt man das Umweltschutz, ist seit der Gründung der EVP ein absolutes Kernanliegen.»

Wie viele dieses Kernanliegen teilen, wird sich im Landrat zeigen.