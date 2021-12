Ombudspersonen – Verbot der Nebenbeschäftigungen soll definitiv fallen Die Änderungen von Kantonsverfassung und Ombudsmangesetz stossen im Landrat auf breite Zustimmung. Thomas Gubler

«Nach der Rückweisung hat die JSK ernsthaft und sorgfältig gearbeitet und fast in Rekordzeit parteiübergreifend einen Vorschlag präsentiert», sagt Landrat Marc Schinzel (FDP). Archiv-Foto: Dominik Plüss

Nach einem bisher harzigen Gesetzgebungsprozess ging es am Mittwoch im Landrat plötzlich ganz schnell. In der ersten Lesung zum revidierten Ombudsmangesetz und der entsprechenden Verfassungsgrundlage war jedenfalls einhellige Zustimmung festzustellen. Dies, nachdem das Geschäft am 16. September 2021 noch an die vorberatende Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) zurückgewiesen worden war. Die Kommission hat die Zwischenzeit genutzt und eine mehrheitsfähige Vorlage ausgearbeitet, die das Verbot der Nebenbeschäftigungen für Ombudspersonen – so der neue Begriff für den bisherigen Ombudsman – aus der Verfassung streicht und die Unvereinbarkeiten im Gesetz regelt. «Nach der Rückweisung hat die JSK ernsthaft und sorgfältig gearbeitet und fast in Rekordzeit parteiübergreifend einen Vorschlag präsentiert», meinte denn auch Marc Schinzel (FDP).