Basel öffnet seine Türen – Verborgene Welten zu entdecken Am Wochenende findet die Aktion «Open House Basel» statt. Faszinierende Blicke hinter die Fassaden öffentlicher und privater Bauten werden möglich. Martin Furrer

Es darf gestaunt werden: Vom 18. Stock des BIZ-Turms aus bietet sich ein Rundblick über Basel. Foto: Kostas Maros

Die futuristisch anmutende, rauchglasfarbene Sicherheitsschleuse schliesst sich lautlos. Ebenso lautlos geht sie wieder auf, nachdem das Bodenpersonal grünes Licht gegeben hat. Jetzt sind wir startklar. Nein, wir steigen nicht ins Raumschiff Enterprise. Wir stehen im Entree der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) an der Nauenstrasse. Hier informieren die Organisatoren des Vereins Open House Basel Vertreter der Medien über einen bemerkenswerten Anlass, der am 6. und 7. Mai stattfindet.

An diesem Wochenende gehen in Basel und Umgebung Türen auf, die sonst unterm Jahr verschlossen sind. «Open House Basel – Architektur für alle» heisst der Anlass. Rund hundert Gebäude stehen der Bevölkerung zur Besichtigung offen. Darunter auch der BIZ-Turm. Seit seiner Einweihung im Jahr 1977 prägt er das Stadtbild. Aber so, wie die wenigsten von uns je in einem Raumschiff sassen, so haben wohl auch die wenigsten den BIZ-Bau je von innen gesehen.

Die Mission der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) an der Nauenstrasse in Basel ist im Entree formuliert: «Promoting global monetary and financial stability» – für globale Währungs- und Finanzstabilität sorgen. Foto: Kostas Maros

Die Besatzung der Enterprise in der Science-Fiction-Fernsehserie der 1960er-Jahre hatte den Auftrag, neue Galaxien zu erkunden. Auch die Mitarbeitenden der BIZ haben eine Mission: «Promoting global monetary and financial stability» – für globale Währungs- und Finanzstabilität sorgen. So steht es in grossen Lettern an der Wand im Eingangsbereich geschrieben.

Nobel, aber nicht protzig, mit Designerlampen von Verner Panton: Der erste Stock des BIZ-Turms. Foto: Kostas Maros

Diese Aufgabe vollziehen die Angestellten in einer diskreten, unprätentiösen Umgebung. Die Innenarchitektur ist edel, nobel, sie wirkt aber trotzdem nicht protzig. Materialien wie Kalkstein, Granit, Holz, Leder dominieren. Muschellampen von Verner Panton (1926–1998) verbreiten gedämpftes Licht. Der dänische Designer, der lange Jahre in Binningen lebte, hat für die BIZ auch Vorhänge und Teppiche entworfen.

Das Innere des Rundbaus erscheint wie ein fremdes Universum. Es ist alles andere als eine bunte Welt. Beige, Braun, Ocker und Elfenbein sind die vorherrschenden Farben. Man fühlt sich zurückversetzt in die 1970er-Jahre, als diese Farbtöne Mode waren. Wobei sie ja heute angeblich wieder modern sein sollen. So gesehen, ist das BIZ-Gebäude, abgesehen von einigen sanften Renovationen, in innenarchitektonischer Hinsicht unverändert, aber letztlich eben doch nicht stehen geblieben.

Ein bisschen Raumschiff-Enterprise-Atmosphäre: Das grosse Auditorium der BIZ, wo sich Notenbank-Chefs aus der ganzen Welt ein Stelldichein geben. Foto: Kostas Maros

Der Ausflug in den BIZ-Kosmos führt in den ersten Stock. Hier verschlingt uns nicht ein schwarzes Loch. Im Gegenteil, wir stossen auf eine funkelnde Perle: das Auditorium. Hellbeige Ledersessel. Eine fast pechschwarze Decke, an der kreisrunde LED-Lampen leuchten wie Sterne am Nachthimmel. Also doch ein bisschen Enterprise-Atmosphäre. Der fantastische Raum, in dem sich Notenbank-Chefs aus aller Welt regelmässig treffen, gleicht einem luxuriösen Kinosaal. Eine Wucht.

Von den Architekten Herzog & de Meuron 2010 renoviert: Die Lounge im obersten Stockwerk des BIZ-Gebäudes. Foto: Kostas Maros

Mit einem Lift, in dunklem Mahagoni-Look gehalten, gleiten wir nach ganz oben, in den 18. Stock. Hier, in der kreisrunden Lounge, von den Architekten Herzog & de Meuron 2010 renoviert, bietet sich ein Rundblick über die Stadt. Es darf gestaunt werden. Und dann ist der Rundgang, diese faszinierende Reise im Raumschiff namens BIZ, leider schon wieder zu Ende.

Was wird am 6./7. Mai geboten?

Jeweils zwischen 10 und 18 Uhr können «architektonische Wahrzeichen und versteckte Perlen des Grossraums Basel» erkundet werden, wie es im Programm von «Open House Basel» heisst. Kostenlos lässt sich ein Blick hinter die Fassaden von mehr als hundert privaten und öffentlichen, historischen und zeitgenössischen Bauwerken in Basel, Riehen, Weil am Rhein, Bottmingen, Münchenstein und Muttenz werfen. Zum Teil gibt es Führungen, für die vorgängig eine Anmeldung nötig ist. Zum Teil kann man seine Nase spontan unangemeldet irgendwo reinstecken. Architekten und weitere Experten machen Führungen. Zudem stehen 150 freiwillige Helfer im Einsatz, welche Besucher empfangen und ebenfalls Informationen vermitteln.



Was kann – neben vielem anderen – besichtigt werden?

Das neue Mövenpick-Hotel im Baloise-Park (links) kann ebenso besichtigt werden wie der 1977 eröffnete Turm der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Foto: Diony

Führungen in den herausragenden Einzelbauten der Roche (Hochhaus «Bau 2») und der BIZ bieten Besuchern faszinierende Einsichten und Aussichten. Ferner stehen unter anderen das zu einem Wohnhaus umgebaute Felix-Platter-Spital ebenso offen wie Neubauten in den Stadtentwicklungsgebieten Lysbüchel, Westfeld, Bachgraben oder Dreispitz. Hereinspaziert, heisst es auch im Spiesshof am Heuberg – dem «wohl schönsten Renaissance-Bauwerk Basels», wie das Programmheft anmerkt. Auch im spätbarocken Wildt’schen Haus am Petersplatz kann man herumspazieren.

Faszinierende Symmetrie: Einblick ins Silo Erlenmatt im Kleinbasel. Foto: Christian Kahl

Zu besichtigen sind ausserdem das Silo Erlenmatt, das heute unter anderem ein Hotel beherbergt, sowie das Mövenpick-Hotel im Baloise-Park am Aeschengraben. Oder der kubische Neubau der Fachhochschule Nordwestschweiz in Muttenz. Für gewisse Führungen ist eine Voranmeldung nötig, und die Platzzahl ist beschränkt. Im Angebot ist auch ein Kinderprogramm.



Wer steckt hinter Open House Basel?

Die Basler Architektin Esther Baur, Co-Geschäftsführerin des privaten Vereins «Open House Basel», will Architektur erlebbar und greifbar machen. Und zwar nicht für Spezialisten, sondern «für ein breites Publikum», wie Baur betont. Open House Basel wird vom Bund, den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft sowie Stiftungen und Gönnern finanziell unterstützt.



Weitere Artikel zum Thema Hereinspaziert!

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur. Er schreibt über Menschliches-Allzumenschliches, aber auch über Themen, die das politische Basel beschäftigen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.