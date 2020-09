Einkehren – Verborgen, aber kein Geheimtipp mehr: Das Kelim Das orientalisch-türkische Restaurant im Steinenbachgässlein muss man suchen – bekannt ist es trotzdem. Die feinen Lammgerichte sind einen Besuch wert. Andrea Schuhmacher

Im Restaurant Kelim kann man im gemütlichen Ambiente beste authentische türkische Gerichte geniessen. Foto: Dominik Plüss

Wer in der Schweiz türkische Speisen sucht, wird schnell fündig. Heutzutage gibt es Döner-Buden praktisch an jeder Strassenecke. Doch bietet die anatolische Küche viel mehr an. Und wer sucht, der findet: Etwas versteckt im Steinenbachgässlein in Basel ist bereits seit 30 Jahren das Restaurant Kelim zu Hause. Die Gasse ist nur einen Sprung entfernt von der Steinenvorstadt und einen Besuch, wie viele Basler bereits in Erfahrung gebracht haben, allemal wert.