Verbindung ins Gundeli – Für eine Velo-Passerelle beim Bahnhof SBB Das Gundeli könnte über eine provisorische Velohochbahn mit Basels Innenstadt verbunden werden. Grossrat Christoph Hochuli fordert eine Machbarkeitsstudie. Elina Häring

Eine solche Velohochbahn könnte über die Gleise des Basler Bahnhofs SBB ins Gundeli führen. Foto: Nicole Pont

Seit Jahren wird im Gundeli die fehlende, direkte Veloanbindung in die Innenstadt diskutiert. EVP-Grossrat Christoph Hochuli befürchtet, dass der Neubau der Margarethenbrücke und die Bauarbeiten zum Nauentor zu noch mehr Einschränkungen für den Langsamverkehr führen werden. Das schreibt er in der Motion, die er am Mittwoch einreichen will.

Eine Arbeitsgruppe mit einem Vertreter der Planungsgruppe Gundeli, einem Vertreter des Amts für Mobilität und einem Ingenieur prüfte im letzten Halbjahr mehrere Optionen für eine solche Veloquerung. Die Idee einer Velohochbahn entlang der provisorischen Passerelle über die Geleise wurde als technisch machbar eingeschätzt, wie die BaZ berichtete.

Doch SBB und Denkmalpflege meldeten Bedenken an. Speziell ist in diesem Fall die Doppelrolle des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD): Das Amt für Mobilität, dessen Vertreter bei der Ausarbeitung in der Arbeitsgruppe dabei war, und die Denkmalpflege, die Bedenken äusserte, sind beide dem BVD angegliedert.

Machbarkeitsstudie gefordert

Die Planungsgruppe Gundeli forderte damals, dass von der Regierung eine seriöse Machbarkeitsstudie erstellt wird. Nun bekommt ihr Anliegen politische Unterstützung. EVP-Grossrat Christoph Hochuli reicht eine entsprechende Motion ein.

«Es ist wichtig, mit einer Machbarkeitsstudie abzuklären, ob die Idee der Velopasserelle umsetzbar ist oder nicht», erklärt Hochuli gegenüber der BaZ. Er wohne zwar seit längerem nicht mehr im Gundeli, habe aber schon einmal eine schriftliche Anfrage zu einer Velohochbahn in Basel eingereicht. Das sei unter anderem auch ein Grund, weshalb die Planungsgruppe Gundeli auf ihn zugekommen sei.

Konkret fordert er in seiner Motion, dass die Regierung eine Machbarkeitsstudie für eine provisorische Velopasserelle vom Gundeli über die Bahngeleise zum Elsässertor durchführen lässt. «Die provisorische Velopasserelle sollte so lange bestehen bleiben, bis auf der Peter-Merian- und Margarethenbrücke wieder genügend Kapazität für den anfallenden Veloverkehr besteht», wie Hochuli in der Motion schreibt.

Er habe parteiübergreifend Unterstützung gefunden. «Vertreter der SP, LDP und FDP haben bereits zugesagt, die Motion zu unterzeichnen», sagt Hochuli.

Am kommenden Mittwoch wird er den Vorstoss einreichen. Im Falle einer Überweisung durch den Grossen Rat hat der Regierungsrat drei Monate Zeit, schriftlich Stellung zu beziehen.

