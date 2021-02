Alles schon zu spät? Foto: Dominik Plüss

In den nächsten Tagen muss der Bundesrat entscheiden, wie er es hält mit weiteren Einschränkungen – was bleibt verboten, wo wird allenfalls gelockert? Der Wunsch nach der Rückkehr ins Früher, das zumindest scheint klar, wird immer grösser; es dürfte, so zeichnet es sich ab, jedoch beim Wunsch bleiben.

Die staatlich verordneten Verbote machen den Menschen zunehmend zu schaffen, psychische Erkrankungen nehmen zu, Existenzängste ebenfalls. Wie lange hält eine Gesellschaft still, hält ohne Aufbegehren durch?Nun gut, mag man einwenden, wenn wir mit einer Pandemie konfrontiert sind, ist Verzicht das Mindeste, oder nicht? Wenn der Sinn der Massnahmen jedoch zunehmend skeptisch hinterfragt wird, ist das dem Wohlbefinden abträglich.