Der Landrat tagt am Donnerstag, 27. August 2020, im Kongresszentrum in Basel. Foto: Dominik Plüss

Im Grunde ist die Situation einfach: Der Landrat hat vor Jahren ein in der Realität untaugliches Gesetz geschrieben und könnte dieses nun korrigieren. Die Arbeitsmarktkontrollen, welche die Sozialpartner, also Wirtschaftskammer und Gewerkschaften, gemeinsam durchführen, sorgten für viel Unmut. Insbesondere deren Umgang mit den Steuergeldern. Doch statt das angepasste Gesetz zu beschliessen, zoffte man sich am Donnerstag im Landrat und vertagte den Entscheid.

Ein Kompromiss liegt vor, den alle Parteien ausser die Grüne/EVP-Fraktion unterstützen. Doch die einfache Mehrheit reicht nicht. Es müssen Vierfünftel der Landräte zustimmen. Dafür braucht es die Grünen, sonst geht die äusserst komplexe Vorlage vors Volk. Das wollen die Kompromissbefürworter verhindern. Natürlich ist die Bevölkerung fähig, die Vorlage zu beurteilen. Aber ist es die Aufgabe des Souveräns, ein vom Landrat schlecht verfasstes Gesetz anzupassen? Der Landrat sollte seinen Fehler selbst ausmerzen.