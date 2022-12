Bilanz zum Weihnachtsmarkt – Veranstalter sprechen von einer Million Besuchern Der diesjährige Basler Weihnachtsmarkt war in jeder Hinsicht ein Erfolg. Auch die Anzahl der ausländischen Besucher stimmt zuversichtlich. Dorothea Gängel

Der Basler Weihnachtsmarkt hat dieses Jahr viele Besucher aus dem In- und Ausland angelockt. Foto: Basel Tourismus

«Für den Basler Weihnachtsmarkt war es ein ausserordentlich gutes Jahr mit sehr schönem Wetter», so die Bilanz von Manuel Staub, Leiter Messen und Märkte. Insgesamt haben zwischen 900’000 und einer Million Personen den Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz und dem Münsterplatz besucht, der am Freitag zu Ende geht. Darunter waren auch viele ausländische Gäste. «Wir stellen fest, dass wir während des Weihnachtsmarkts überdurchschnittlich viele Gäste aus Spanien und Italien in Basel hatten», sagt Christoph Bosshardt, Vizedirektor von Basel Tourismus.

Während der Marktanteil der Italiener und Spanier im restlichen Jahr nur bei 2,4 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent lag, betrugen die Werte in der Zeit vom 24.11. bis zum 20.12.2022 für Italien 5 Prozent und für Spanien 4,1 Prozent. «Dies ist ein Indiz dafür, dass der Weihnachtsmarkt Gäste aus diesen Ländern anzieht und auch unsere Marketingaktivitäten in diesen Märkten Früchte tragen», sagt Bosshardt. Zudem haben gemäss Bosshardt rund 40 Adventskreuzfahrten mit etwa 5000 Gästen vorwiegend aus Nordamerika in Basel Halt gemacht. Die Flusskreuzfahrtunternehmen arbeiten dabei eng mit Basel Tourismus zusammen.

Weihnachtstassen fanden reissenden Absatz

Dass die Weihnachtstasse immer ein beliebtes Souvenir ist, zeigte sich auch in diesem Jahr. Die 50’000 Stück, die dieses Jahr vom Basler Plakettenkünstler Kurt Walter gestaltet wurden, waren schon nach dem dritten Wochenende ausverkauft und mussten durch Ersatztassen ersetzt werden. Grosser Beliebtheit erfreute sich auch der «Märliwald» auf dem Münsterplatz. Nach zweijähriger Pause boten hier die Robi-Spiel-Aktionen wieder ein abwechslungsreiches interaktives Angebot für Familien und Kinder.

