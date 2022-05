35' Ach Sion

Genau diese Spielsituationen will Sion kreieren: Cipriano kann loslaufen, zusammen mit zwei Kollegen gegen zwei Zürcher. Ein 3-gegen-2 also. Und eigentlich braucht es hier nur einen Pass auf die rechte Seite, dann wird es gefährlich. Doch Cipriano verläuft sich und verliert den Ball. So wird das nichts mit dem Konter-Konzept.