«Folter» im Waaghof – Ventilatoren statt neuer Lüftung für die Basler Gefängnisinsassen Die Lüftungsanlage hätte erneuert werden sollen. Doch die beauftragte Firma ging Konkurs. Leidtragende sind die Häftlinge. Leif Simonsen

Seit vielen Jahren sind den Behörden die Belüftungsprobleme im Untersuchungsgefängnis Waaghof bekannt. Nun sind die Häftlinge einen weiteren Sommer der brütenden Hitze ausgesetzt. Foto: Dominik Plüss

Das Leben in Gefangenschaft ist ohnehin kein Zuckerschlecken. Aber wer derzeit in Basel in U-Haft sitzt, der muss besonders leidensfähig sein. Bei den hochsommerlichen Temperaturen wird es in den Zellen fast unerträglich. Der Grund: Die Lüftung funktioniert nicht.