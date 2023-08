Velohändler im Gespräch – «Zu Beginn der Pandemie ging wortwörtlich die Post ab» Das Velofahren hat während Corona einen ganz besonderen Stellenwert erhalten. Davon hat der Handel profitiert. Wie sieht die Situation heute aus? Wir haben uns in der Region Basel umgehört. Dorothea Gängel

E-Bike oder konventionelles Velo? Da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Velohändler gibt es in der Velostadt Basel viele, und praktisch jeder, der seinen Drahtesel hegt und pflegt, hat seinen eigenen, dem er vertraut. Was beschäftigt den Handel? Wohin geht der Trend? Wir haben mit drei Inhabern gesprochen, die auf unterschiedliche Schwerpunkte in ihrem Angebot setzen: Bike World in Pratteln, Gundeli Velos an der Solothurnerstrasse und Velo St. Johann an der Murbacherstrasse in Basel.