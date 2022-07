Belastung ist zu hoch – Velofreundliche Schienen müssen wieder angepasst werden Seit letztem November testen die BVB im Gundeli, ob Tramschienen durch Gummieinlagen velofreundlicher gemacht werden können. Nun muss bereits zum zweiten Mal das Material ausgewechselt werden. Mirjam Kohler

Im Gummi haben sich Rillen gebildet. Foto: Martin Regenass

Tramschienen sind für viele Velofahrerinnen und -fahrer eine Herausforderung und Sturzfalle. Deswegen testen die BVB bei der Haltestelle Bruderholz im Gundeli, wie diese Gefahr gebannt werden könnte. Im Pilotprojekt, das seit vergangenem November läuft, wurde Gummi zwischen die Schienen gelegt.

So verschwindet die Vertiefung für Velofahrende. Trams hingegen drücken den Gummi durch ihr Gewicht runter und können die Stelle ebenfalls passieren. In der Theorie überzeugt die Idee, in der Praxis zeigen sich aber Probleme. Bereits im April musste das längste der Gummiteile – rund 90 Meter lang – ersetzt werden, weil es brüchig geworden war.

Man versuchte es mit einer anderen Materialzusammensetzung, die dem hohen Gewicht der Trams besser standhalten sollte. Doch die Belastung durch das Abbremsen und Anfahren des Trams bei der Haltestelle blieb zu gross. Wie die BVB und das Bau- und Verkehrsdepartement am Dienstag mitteilten, muss das Gummiteil erneut ersetzt werden. Es hätten sich Rillen und Vertiefungen gebildet.

Das beschädigte Gummiprofil von nahem. Foto: Martin Regenass

Es wird weiter ausprobiert

Die Erneuerung werde in der Nacht vom 21. auf den 22. Juli durchgeführt. Ab 20 Uhr fahre dann kein Tram mehr ab Tellplatz, Fahrgäste in Richtung Bruderholz würden dann via Jakobsberg fahren, heisst es in der Medienmitteilung. Die erneute Anpassung des Projekts bedeutet noch nicht das Ende des Versuchs. Sollte das neu eingesetzte und angepasste Gummiprofil ebenfalls nicht lange halten, werde man allenfalls auf eine alternative Lösung umschwenken.

So sieht die schematische Darstellung der Gummieinlage aus. Visualisierung: BVB

In diesem Fall würde man nur noch punktuell Gummi in die Schienen legen. Nämlich dort, wo das Tramgleis von der Strassenmitte zur Haltestelle einschwenkt und am Punkt, wo es wieder zurück zur Strassenmitte geführt wird. So könnten Velofahrerinnen und Velofahrerinnen die Stelle mit den hohen Bordsteinkanten bei der Haltestelle ebenfalls gefahrlos umfahren, führt Adrienne Hungerbühler, Projektleiterin des Bau- und Verkehrsdepartements, auf Anfrage aus.

Für die bisherigen Anpassungen am Pilotprojekt seien der BVB und dem Kanton keine zusätzlichen Kosten entstanden. Die Ausgaben für die Produktion und Installierung der Gummiteile habe der Hersteller übernommen.

