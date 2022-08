Verkehrsregeln bei Baustelle verletzt – Velofahrer weichen auf Trottoir aus – Anwohner trägt blaue Flecken davon An der Peter-Merian-Strasse ist abermals eine Baustelle eröffnet worden. Weil die Velofahrer den Gegenverkehr nicht abwarten wollen, weichen sie verbotenerweise auf den Fussgängerweg aus. Martin Regenass

Halten sich nicht an die Verkehrsregeln: Velofahrer in der Peter-Merian-Strasse fahren über das Trottoir. Foto: zvg

In Basel gibt es immer wieder Kontroversen um Baustellen und Velofahrer. Erstere, weil unzählige davon die Strassen blockieren und in der Bevölkerung das Gefühl vorherrscht, dass sie ewig bestehen. Velofahrer ecken an, weil sie sich teilweise nicht an die Verkehrsregeln halten und zum Beispiel auf Rot stehende Ampeln missachten. Die beiden Themen vereinen sich aktuell an der Peter-Merian-Strasse. Das Baudepartement unter Leitung von GLP-Regierungsrätin Esther Keller hat wieder eine Baustelle eröffnet, nachdem eine vorangehende Baustelle seitens der Industriellen Werke Basel (IWB) erst vor einigen Monaten geschlossen worden war. Wie Daniel Hofer, Mediensprecher des Tiefbauamtes, gegenüber der «Basellandschaftlichen Zeitung» ausführt, sind die Baustellen zwischen IWB und Tiefbauamt schlecht koordiniert gewesen. Der Eindruck, dass Baustellen in Basel ewig bleiben, täuscht somit nicht.