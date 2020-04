Rechtsvortritt nicht beachtet – Velofahrer verletzt sich bei Kollision in Therwil Der Unfall ereignete sich am Dienstag auf einer Kreuzung in Therwil. Der 48-jährige Fahrradlenker wurde von der Sanität ins Spital gebracht.

Der Velofahrer musste ins Spital gebracht werden. Polizei BL

An der Verzweigung Bienenweg/Neubergweg in Therwil kollidierten am Dienstagnachmittag, kurz vor 14.00 Uhr, ein Velo und ein Personenwagen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, wurde der Velofahrer dabei verletzt.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 48-jährige Fahrradlenker im Bienenweg Richtung Verzweigung Neubergweg/Neuberg/Gartenstrasse. Beim Befahren des Verzweigungsgebietes übersah er den von rechts kommenden, vortrittsberechtigten Personenwagen. Folglich kollidierte der Velofahrer mit dem Personenwagen und stürzte anschliessend, via Motorhaube, auf die Fahrbahn. Er musste durch den Sanitätsdienst in ein Spital gebracht werden.

