Velofahrer radelt friedlich durch den Gubristtunnel

Ungeschoren kommt der 46-jährige Südafrikaner, der in der Schweiz wohnhaft ist, nicht weg: Er wurde am Nordportal angehalten: «Da eine solche Fahrt gefährlich und daher verboten ist, wird gegen den Velofahrer rapportiert», schreibt die Polizei. So wird er Post vom Statthalter erhalten.

Am Sonntagmorgen hat sich ein #Velofahrer zu sehr aufs Navigationsgerät verlassen; es führte ihn durch den #Gubristtunnel. Sofort sperrte unsere Verkehrsleitzentrale den Normalstreifen. Da eine solche Fahrt gefährlich und daher verboten ist, wird gegen den Velofahrer rapportiert. pic.twitter.com/WP9Cku41nS — Kantonspolizei Zürich (@KapoZuerich) 15. Juli 2019