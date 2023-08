Velofahren mit Kindern – So kriegen kleine Flitzer die Kurve Wer viel übt, ist auf zwei Rädern schon früh sicher. Aber manche Dinge sind nicht eine Frage des Könnens, sondern der altersspezifischen Entwicklung des Zweirad-Nachwuchses. Julia Konstantinidis

Die Polizisten der Verkehrsprävention üben das Velofahren mit den Basler Schülerinnen und Schülern zuerst im geschützten Rahmen im Verkehrsgarten. Foto: Florian Bärtschiger

Das Schuljahr ist noch jung, und von überall her strömen die Kinder in die Schulhäuser – zu Fuss auf dem Trottoir oder per Velo auf der Strasse. Für manche Schülerinnen und Schüler ist es das erste Mal, dass sie mit dem Drahtesel zur Schule fahren. Doch ab wann können Eltern ihnen das zumuten oder bewilligen – und was können die Erwachsenen tun, um ihren radelnden Nachwuchs zu sicheren Verkehrsteilnehmern zu machen? Wir haben bei der Verkehrsprävention der Kantonspolizei Basel-Stadt nachgefragt.

Die Frage des Alters

Ob ein Kind mit dem Velo reif für die Strasse ist, hängt nicht nur mit seinem Können zusammen, sondern auch mit der altersabhängigen psychischen Entwicklung, Foto: Bildarchiv Tages-Anzeiger

Es gibt Knirpse, die kurven den Leuten schon mit vier Jahren im Park virtuos um die Ohren, sodass stolze Eltern bald mal auf die Idee kommen, das Kind auf der Strasse fahren zu lassen. Der stellvertretende Leiter der Verkehrsprävention Alain Schönmann, sagt, dass es durchaus solche Kinder gebe. Er empfiehlt: Erst wenn ein Kind einhändig fahren und dabei auch noch rückwärts schauen kann, ist es reif für die Strasse – vorerst in Begleitung eines Erwachsenen oder nur auf ruhigen Nebenstrassen. Denn von Gesetzes wegen dürfen Kinder vor dem vollendeten sechsten Altersjahr auf Hauptstrassen nur unter Aufsicht einer mindestens 16 Jahre alten Person Rad fahren. Empfohlen wird, das Kind (oder die Kinder) vorne fahren zu lassen. «So hat man sie immer im Blick und kann Anweisungen geben», sagt Schönmann.

Die Altersbegrenzung macht durchaus Sinn, wenn man sich die entwicklungs- und verkehrspsychologischen Aspekte anschaut, welche die Verkehrstüchtigkeit von Kindern beeinflusst, ob sie es wollen oder nicht. So ist die längere Konzentration auf den Strassenverkehr gemäss Fachleuten ab acht Jahren möglich, abgeschlossen ist diese Entwicklung mit etwa 14 Jahren. «Die Ablenkung ist sehr hoch, vor allem bis zum zwölften Lebensjahr», sagt Schönmann, der regelmässig in Schulen und Kindergärten unterwegs ist. Tiere, «ein Hund auf dem Trottoir oder auch ein Schmetterling», lenkten die Kinder schnell ab.

Auch betreffend das räumliche Sehen, die Einschätzung von Entfernungen oder das zuverlässige Richtungshören dauert es bis zum zwölften oder gar vierzehnten Lebensjahr, bis Kinder die Situation richtig erfassen – die Reaktionsfähigkeit eines Kindes ist im Alter von 14 Jahren auf Erwachsenenniveau.

Bis sie zwölf sind, dürfen Kinder deshalb mit dem Velo auf dem Trottoir fahren. Wenn sie in der sechsten Klasse sind, fahren die Polizisten mit den Klassen nicht mehr im Verkehrsgarten, sondern durchs Quartier. Wer bei der Proberunde auf dem Schulhof unsicher fährt, muss in der Schule bleiben. Die Erfahrung zeige, dass «plus/minus zehn Prozent der Kinder nicht gut genug Velo fahren können», so Schönmann.

Die Frage der Ausrüstung

Auch wenn es nicht beliebt ist: Die Riemen am Helm müssen straff sitzen. Foto: Steffen Schmidt (Keystone)

Die Polizisten der Verkehrsprävention besuchen flächendeckend jedes Jahr einmal die Kindergärten und Schulen in Basel-Stadt für den Verkehrsunterricht, der bis zur sechsten Klasse Pflicht ist. Neben theoretischem Regelwissen haben die Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse auch praktischen Unterricht im Verkehrsgarten, in der sechsten Klasse fahren sie mit den Polizisten gar durchs Quartier. Alain Schönmann sieht bei diesen Gelegenheiten immer wieder Velos, deren «technischer Zustand oft bedenklich ist». «Bei jedem dritten oder vierten Velo müssen wir die Bremsen beanstanden und nachziehen», so Schönmann zu einem der häufigsten Mängel.

Um die Disziplin beim Helmtragen zu steigern, empfiehlt der Fachmann zudem, die Kinder das Design wählen zu lassen. «Auch wenn es nicht unserem Geschmack entspricht: Wenn der Helm gefällt, wird er lieber getragen.» Und die Riemen sollten straff genug eingestellt sein, obwohl «das die Kinder nicht mögen, müssen wir sie nachstellen».

Auch beim Thema Schuhwerk kennt Schönmann kein Pardon: «Flipflops sind ein No-go.» Zum Pedalen seien Sandalen mit Fersenriemen nötig, oder geschlossene Schuhe.

Eine Frage der Planung

Erwachsene, die mit Kindern eine Velotour machen wollen, sollten die Route vorab gut planen. Foto: Olivier Maire (Keystone)

Wenn Eltern eine gemeinsame Fahrt mit dem Velo vorhaben oder wenn ihr Kind damit in die Schule fahren soll, lohnt sich laut Schönmann eine sorgfältige Planung, sie ist «das A und O». Die Route solle vorgängig mit dem Kind besprochen werden, «so muss man während der Fahrt weniger Anweisungen geben» und es müsse genügend Zeit eingeplant werden, um bei einer Fahrt von mehr als einer halben Stunde eine Pause zu machen. Punkto Helligkeiten müssten zudem Tages- und Jahreszeiten eingeplant werden.

Geht es darum, die Sprösslinge mit dem Velo in die Schule fahren zu lassen, lohnt es sich, den Weg genau anzuschauen. «Sehr komplexe Verzweigungsgebiete mit Mischverkehr – etwa zusätzlich Trams – und womöglich noch mit einer Steigung sind eine Herausforderung für Kinder», sagt Schönmann. Die Entscheidung für einen Umweg mit sichererer Strassenführung leiste in einer solchen Situation Abhilfe. Der Präventionsfachmann beobachtet, dass allgemein Situationen, die von unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern genutzt werden, unübersichtlich sind – auch für Velo fahrende Kinder.

Eine Frage der Einstellung

Es braucht nicht nur das Können des Kindes, um mit dem Velo in die Schule zu fahren, sondern auch das Vertrauen der Eltern in ihren Nachwuchs. Foto: Susanne Keller

Ob und wann ein Kind mit seinem Velo auf der Strasse fährt, hängt manchmal nicht nur von seinen Fahrkünsten ab, sondern auch vom Vertrauen, das die Eltern in es setzen. Alain Schönmann erlebt es etwa immer wieder, dass die Erwachsenen ihrem Nachwuchs den Schulweg mit dem Velo ermöglichen möchten, sie jedoch Angst davor haben. Schönmann plädiert dafür, den Kindern Vertrauen zu schenken. Das funktioniere aber nur, wenn man das Velofahren auch mit den Kindern zusammen übe und mit ihnen eine Fahrroutine entwickle. Schliesslich appelliert er auch an die Vorbildfunktion der Eltern. Wer selber gerne, sicher und korrekt Velo fährt, entfacht die Begeisterung für das Zweirad auch bei den eigenen Kindern.

