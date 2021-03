Auf zwei Rädern unterwegs – Velofahren bleibt lebensgefährlich Basel-Stadt gestattet Rechtsabbiegen bei Rot und plant neue Velostrassen. Radeln ist Segen und Fluch zugleich. Ein Selbstversuch. Martin Furrer

Heikle Situationen gibt es für Velofahrer immer wieder. Hier zum Beispiel an der Kreuzung Viaduktstrasse/Margarethenbrücke/Innere Margarethenstrasse. Foto: Nicole Pont

Keck behauptet das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) auf seiner Website: «Basel ist eine Velostadt». Das Amt setzt sich sogar zum langfristigen Ziel, Basel zur «velofreundlichsten Stadt der Schweiz» zu machen.

Wer propagandistisch so forsch in die Pedale tritt, muss den Worten Taten folgen lassen. Tatsächlich kündigte das BVD kürzlich eine Verbesserung an: «Velos kommen in der Stadt noch zügiger von A nach B.» Das soll möglich werden dank zwei kleinen verkehrstechnischen Wundern: dem «freien Rechtsabbiegen bei Rot» sowie der «Einführung von Velostrassen».