Versicherungsstatistik – Velodiebe stehen auf E-Bikes Während die Anzahl gestohlener Velos während der vergangenen fünf Jahre stabil blieb, nahm der durchschnittliche Schadenaufwand zu. Grund dafür sind die teuren E-Bikes. Dieter Liechti

Teure E-Bikes wie dieses Bianchi E-Omnia C-Type sind bei Velodieben besonders begehrt. Foto: Bianchi

Während die Anzahl an Fahrraddiebstählen in den vergangenen fünf Jahren etwa gleich geblieben ist – mit Ausnahme von 2020, als ein geringer pandemiebedingter Rückgang festzustellen war –, ist der durchschnittliche Schadenaufwand laut einer Studie der Axa-Versicherung deutlich gestiegen. Kostete ein Fahrraddiebstahl 2021 im Schnitt 1740 Franken, so waren es drei Jahre zuvor noch rund 500 Franken weniger.

Der Grund liegt auf der Hand: Die Velos werden immer teurer, und kostspielige E-Bikes sind im Trend. Auch bei den Dieben. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundesamtes für Statistik stieg die Anzahl gestohlener E-Bikes 2021 sprunghaft um 47 Prozent an, während die Anzahl gestohlener Fahrräder ohne Elektromotor sogar um 11 Prozent zurückging.

Basel-Stadt ist Diebstahl-Hochburg

Wie die Axa weiter schreibt, ist das Risiko, dass der Drahtesel abhandenkommt, in einigen Kantonen besonders hoch: Während im Tessin 2021 nur jedes 490ste Velo entwendet wurde (0,2%), war es in Basel-Stadt jedes 36ste (2,8%). Weitere Velodiebstahl-Hochburgen sind laut der Versicherung Basel-Landschaft (1,7%), Solothurn (1,5%) und Luzern (1,3%). Weniger Sorgen machen müssen sich Velofahrerinnen und -fahrer nicht nur im Tessin, sondern auch in Appenzell Innerrhoden (0,3%), Schwyz (0,4%) und im Wallis (0,4%): Die Wahrscheinlichkeit eines Diebstahls ist in diesen Kantonen deutlich geringer. Laut früheren Berichten werden die beiden Basler Kantone vor allem von Diebesbanden aus dem nahen Ausland heimgesucht.

Beachtet man einige Vorsichtsmassnahmen, kann man die Gefahr eines Velodiebstahls minimieren. «Wenn möglich, sollte ein Velo an einem abschliessbaren oder überwachten Ort parkiert werden», empfiehlt Stefan Müller, Leiter Schaden-Sachversicherung bei der Axa. Zusätzliche Sicherheit bietet das Festmachen des Fahrrads mit einem Schloss an einem fixen Ort, sodass es nicht einfach abtransportiert werden kann. Wird das Velo trotzdem gestohlen, sollte der Diebstahl möglichst rasch der Polizei gemeldet werden. Weiss man die Marke, die exakte Modellbezeichnung und die Rahmennummer seines Velos, vergrössert man die Chance, es im Falle eines Diebstahls wiederzusehen. (red)

