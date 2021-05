Trend zur tierlosen Nahrung – Vegi-Milch boomt – und die Milchbauern verlieren Milchdrinks aus Hafer, Soja und Mandeln sind gefragt wie nie. Dagegen nimmt der Konsum von Kuhmilch ab. Lebensmittelmultis wie Nestlé und Danone reagieren mit Milliardeninvestitionen und neuen Produkten. Angelika Gruber

Das Angebot an Vegi-Milch wächst laufend. Demnächst will Nestlé auch eine Variante aus gelben Erbsen auf den Markt bringen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Manche kaufen sie aus Klimaschutzgründen, andere haben Mitleid mit den Kühen, und viele sind einfach nur neugierig. Egal, welches Motiv hinter dem Konsum von Vegi-Milch steckt, sie hält zunehmend Einzug in die Schweizer Haushalte.

Längst gibt es diese nicht mehr nur aus Soja, sondern in sämtlichen Varianten aus Hafer, Mandeln oder Reis. Der Markt für pflanzliche Milchalternativen wächst rasant. Jetzt wollen auch grosse Lebensmittelmultis ihr Stück davon.

Auch Nestlé will mitmischen

Nestlé plant in den kommenden Wochen den Verkaufsstart einer Pflanzenmilch aus gelben Erbsen: zunächst in Frankreich, den Niederlanden und Portugal und etwas später dann auch in der Schweiz und anderen Ländern Europas. Das Produkt ist leicht gelblich und soll neutral schmecken. Nestlé vermarktet es für sämtliche Einsatzgebiete – vom Frühstücksmüesli über Kaffee bis hin zum Kochen und Backen. Das neue Produkt soll Wunda heissen. Die Erbsen kommen aus Frankreich, produziert wird in Spanien.