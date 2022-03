Der Club der Gentlemen – Veganuary! Wie wäre es mit «Laktober»? Wie überall im Leben kommt es auch beim Essen auf die Abwechslung und auf das Mass an. Dominik Heitz

Nur vegan? Nur Fleisch? Nur Milchprodukte? Einseitigkeit ist monoton; auf die gute Mischung kommt es an.

In Zeiten, da man in vielen Kriegsgebieten auf der Welt froh sein kann, überhaupt etwas auf den Tisch zu bekommen, wirkt es bisweilen geradezu dekadent, dass sich in unserem Land gewisse Menschen auf bestimmte Kost kaprizieren.