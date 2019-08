Vegan: Basel erhält neue Trendmesse

Metzger, Fleischliebhaber und Grilletarier werden wohl ums Wochenende vom 20./21. September einen grossen Bogen die Baslerhofscheune in Bettingen machen. Das Lokal wird zum internationalen Mekka für die Veganer. Der Gastronomielieferant Hans-Jürg Däppen aus Bettingen lanciert nämlich in seinem Dorf am äussersten Zipfel der Nordwestschweiz eine neue Messe: die «erste Basler Vegan Messe». Ihr Logo ist ein Gorilla, der ein Pflänzchen in seiner Pfote hält.