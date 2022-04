Unfall im Aargau – Vater und zwei Knaben von herrenlosem Auto überrollt In Boswil ist es am Dienstagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Zweijähriger erlag seinen Verletzungen.

Im aargauischen Boswil ist es am Dienstagabend zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein führerloses Auto prallte auf einer abschüssigen Strasse in einen Vater und in seine zwei Söhne. Ein zweijähriger Knabe erlag seinen schweren Verletzungen im Spital.

Der 31-jährige Vater und der fünfjährige Sohn wurden mittelschwer beziehungsweise leicht verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die beiden Verletzten ins Spital. Der Zweijährige wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen.

Zum Unfall war es kurz nach 18.30 Uhr gekommen. Ein 68-jähriger Mann stellte sein Auto auf einer abschüssigen Strasse ab. Nach dem Verlassen des Fahrzeugs kam das Auto gemäss Polizeiangaben führerlos ins Rollen und prallte in den Vater und die beiden Knaben.

Wie es genau zum Unfall kam, ist noch unklar. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen auf. Die Unfallgruppe sicherte die Spuren. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

In Rümikon AG war es im Juni 2021 zu einem ebenfalls tragischen Unfall gekommen. Eine Mutter hatte beim Manövrieren mit ihrem Fahrzeug ihren 14 Monate alten Sohn erfasst und tödlich verletzt.

