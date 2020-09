Leitartikel zum Corona-Regime – Vater Staat hat Angst Im Kampf gegen das Coronavirus behandeln die Regierungen die Bürger wie Helikoptereltern ihre Kinder. Dabei ist Angst selten ein guter Ratgeber. Meinung Alexander Müller

Die Maskenpflicht in den Läden ist Ausdruck des Wunsches, jegliches Risiko präventiv auszumerzen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Für Eltern gibt es keine schrecklichere Vorstellung, als ein Kind zu verlieren. Als Vater zweier Primarschüler sind solche Gedanken latent in meinem Hinterkopf. Was, wenn ein Kind auf dem Schulweg verletzt wird oder gar ums Leben kommt? Zum Glück gibt es Möglichkeiten, dieses Risiko zu verringern oder gar auszuschliessen. Letzteres beispielsweise, wenn ich die Kinder im dicken SUV in die Schule fahren würde. Das würde die Wahrscheinlichkeit eines Todesfalls drastisch reduzieren – zumindest für meine Kinder. Der Preis für mein Helikoptern wäre aber hoch: Dem Kind wird die Chance genommen, selbstständiges Handeln zu erlernen. In diesem Spannungsfeld bewegen sich viele Entscheidungen, die Eltern täglich treffen müssen.

Nicht anders ist es beim Staat. Im Idealfall führt staatliches Handeln zum bestmöglichen Ergebnis für eine möglichst grosse Zahl seiner Bürger. Eine rationale politische Entscheidung beinhaltet stets drei Komponenten: ein Ziel, die Wahl einer Massnahme, um das Ziel zu erreichen, und einen Preis, den diese Entscheidung hat.

War der Lockdown nötig?

Zu Beginn der Corona-Krise in der Schweiz, als uns die Bilder der radikalen Massnahmen Chinas in Wuhan und später der vielen Toten in der Lombardei verstörten und auch bei uns die Fallzahlen nach oben schnellten, wählte die Schweiz ein durchaus vernünftiges politisches Ziel: «Flatten the curve» war die Maxime. Durch ein Abflachen der Infektionszahlen sollte eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden. Hat die gewählte Massnahme dieses Ziel erfüllt? Heute wissen wir: Ja, zweifellos. Was wir nicht wissen: Hätten andere Massnahmen besser gewirkt? Wäre es auch mit weniger Einschränkungen möglich gewesen? Hätte der schwedische Weg gereicht, wenn wir die Fehler Schwedens nicht gemacht und die Altersheime besser geschützt hätten? Diese Fragen lassen sich kaum beantworten, auch wenn die Hinweise zahlreicher werden, dass es auch anders gegangen wäre. Auch die Kosten der staatlichen Entscheidungen werden erst in einigen Jahren abschätzbar sein – wenn überhaupt.

Sind Ausländer generell ansteckender?

Inzwischen hat Vater Staat den ersten Schock überwunden, getraut sich langsam wieder, seinen Kindern ein wenig mehr Freiraum zu gewähren. Noch immer aber ist das staatliche Handeln geprägt von der Angst, Fehler zu machen. Nicht anders sind die vielen Entscheidungen hierzulande und im Ausland zu sehen, die zum Teil irrational sind, zum Teil sich widersprechen. Völlig unverständlich sind zwischenstaatliche Quarantäneregeln. Was soll es bringen, wenn zwischen zwei Staaten mit ähnlichen Infektionszahlen pro Kopf nicht frei gereist werden darf, im eigenen Land aber keine Bewegungseinschränkungen bestehen? Sind Ausländer generell ansteckender? Warum müssen Basler bei der Rückreise aus Belgien in die Quarantäne, nicht aber, wenn sie aus Genf oder Zürich zurückkehren, obwohl in den beiden Schweizer Städten das Risiko, sich anzustecken, höher ist? Ebenfalls unverständlich ist, dass uns Ferien in Luxemburg ohne Quarantäne nicht erlaubt werden, während eine Reise nach Paris auch künftig ohne Folgen bleibt.

Kinder lernen schnell, inkonsequentes Verhalten ihrer Eltern auszunützen. Sie spüren genau, wann ihre Eltern nur ihre Autorität spielen lassen, ohne eine Entscheidung auf Erfahrung zu basieren. Es entgeht ihnen auch nicht, wenn sich ihre Lehrer in der Schule, die Hüter des Wissens, andauernd gegenseitig widersprechen. Und Kinder haben Mühe zu verstehen, dass sie zwar ihre besten Freunde nicht besuchen dürfen, der hochansteckende Nachbarsjunge aber dauernd vorbeikommt, nur weil dessen Vater ab und zu etwas springen lässt.

Vater Staat geht es nicht anders. Die Menschen sehen, dass Politiker überall zu anderen Entscheidungen gelangen, um das gleiche Problem zu lösen. Manchenorts sind Schulen ein Problem, andernorts gelten Kinder nicht als Treiber der Pandemie. Das Virus ist jedoch überall dasselbe.

Plötzlich wieder volle Stadien?

Wenig vertrauensfördernd ist ausserdem, wenn sich die Politik während Wochen vehement gegen Lockerungen der Gruppengrösse in Restaurants und bei Veranstaltungen sperrt, obwohl es praktisch keine Neuinfektionen gibt. Und dann, in einer Phase, wo die Zahl der Neuansteckungen langsam wieder ansteigt und der gefürchtete Herbst näherrückt, erlaubt der gleiche Bundesrat plötzlich wieder bis zu 25’000 Zuschauer in einem Fussballstadion.

Nun muss Lukas Engelberger darüber entscheiden, ob es sicher genug ist, wenn die Massen im St.-Jakob-Park den FCB bejubeln. Dabei hatte der Basler Gesundheitsdirektor erst kurz zuvor in seinem Kanton die Maskenpflicht in den Läden eingeführt. Eine Entscheidung, die kaum von der Sorge vor einer Überlastung des Gesundheitswesens getrieben sein konnte. Denn es gab zwar einen minimen Anstieg der Fallzahlen – bei aber gleichzeitig immer zahlreicheren Corona-Tests. Die wirklich entscheidende Kennzahl hat sich jedoch seit über drei Monaten nicht geändert: Die Zahl jener Patienten, die in Basler Spitälern behandelt werden, pendelt seit Ende Mai zwischen drei und zehn. Die Basler Maskenpflicht ist nicht primär darauf angelegt, ein bestehendes Problem zu lösen. Vielmehr ist sie Ausdruck des Wunsches, jegliches Risiko präventiv auszumerzen.

Dieser Ansatz ist gefährlich. In Berlin wollten Politiker kürzlich eine Anti-Corona-Demo verbieten, weil sie befürchteten, die Teilnehmer würden sich nicht an die Abstandsregeln halten. Soll der Basler Sicherheitsdirektor Baschi Dürr künftig jede Demo verbieten, weil es vielleicht zu Ausschreitungen von Linksradikalen kommen könnte? Wenn Vater Staat so agiert, tut er dies wie verstörte Helikoptereltern, die ihre unmündigen Kinder vor jeder möglichen Gefahr und vor jeder Dummheit zu beschützen versuchen. Eine schreckliche Vorstellung.