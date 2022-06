Den Rhein als ÖV-Achse nutzen – Vaporetti in Basel? Die Chancen steigen Einst wurde die Idee als untauglich verworfen, doch mit dem technischen Fortschritt erfährt sie neuen Aufwind. Nur die SP stellt sich quer. Jan Amsler

Die Politik erkennt in den kleinen Passagierschiffen ein Potenzial für Pendelnde und den Tourismus. Visualisierung: zvg

Mit dem Schiff zur Arbeit fahren? Eine traumhafte Vorstellung. Das findet auch LDP-Grossrat Michael Hug: «Ich denke, das wäre ein grosser Wurf für Basel», sagt er am Mittwoch im Parlament. Eine Mehrheit schliesst sich ihm an und überweist seinen Vorstoss an die Regierung. Diese hat nun zu prüfen, wie eine ÖV-Linie auf dem Rhein umgesetzt werden könnte. Geht es nach Hug, soll schon im Sommer 2023 ein Testbetrieb gestartet werden.

Hug hat regelmässige Verbindungen zwischen dem Elsass und Birsfelden mit schwimmenden Trams vor Augen, ähnlich den Vaporetti in Venedig. Damit soll den Pendlerinnen und Pendlern aus dem Umland eine praktische Möglichkeit geboten werden, nach Basel und wieder zurückzufahren. Gleichzeitig erkennt er ein Potenzial für den stadtinternen Verkehr wie auch für den Tourismus. Beispielsweise könnten Rheinschwimmer nach der Abkühlung mit dem Vaporetto wieder flussaufwärts fahren, sagt Hug.

SP sieht Tram konkurrenziert

Basel mache zu wenig aus seiner Wasserstrasse, begründet Hug seine Idee. Eine Idee mit Vorgeschichte: Mehrere Male schon wurde geprüft, ob sich kleine Passagierschiffe in Basel etablieren liessen. Doch scheiterten die Projekte an der Technik oder der Wirtschaftlichkeit.

Darauf beruft sich auch die SP, die sich als einzige Partei gegen eine Überweisung ausspricht. Co-Präsidentin Lisa Mathys: «Auch mir gefällt Venedig. Die SP-Fraktion steht aber mit beiden Füssen auf basel-städtischem Boden.» Seit dem letzten Bericht habe sich vieles nicht verändert: Die Fliessgeschwindigkeit des Rheins erschwere die Anfahrten zu den Haltestellen, der Kostendeckungsgrad wäre «massiv viel tiefer als auf der am schlechtesten ausgelasteten Tramlinie», und Basel sei zu klein für eine zusätzliche ÖV-Linie. Das bestehende Netz mit Bus und Tram solle ausgebaut und nicht konkurrenziert werden.

«Wir müssen alles unterstützen, was weg vom Auto und in Richtung eines besseren ÖV geht.» Grossrat Beat Leuthardt (Grün-Alternatives Bündnis)

Die SP als stärkste Partei des Kantons bleibt mit dieser Einstellung aber für einmal allein. Selbst das Grün-Alternative Bündnis stellt sich bis auf zwei Enthaltungen hinter das Projekt. «Wir wollen fortschrittlich sein», findet etwa Jérôme Thiriet. Wichtig sei für die Fraktion eine ökologische Umsetzung mit elektrischen oder sogar solarbetriebenen Schiffen. Der scheidende Grossrat Beat Leuthardt hält fest: «Wir müssen alles unterstützen, was weg vom Auto und in Richtung eines besseren ÖV geht.»

Leuthardt sagt, dank der technischen Fortschritte sei etwa die Fliessgeschwindigkeit kein Hindernis mehr für Elektromotoren. Auch André Auderset (LDP), beruflich als Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft tätig, sieht darin keine Probleme mehr. Das zu prüfende Angebot sei eine gute Ergänzung zur heutigen Kursschifffahrt. Und Anzugsteller Michael Hug will klarstellen, dass es nicht darum gehe, das Tram auszuspielen, sondern die Angebote so zu ergänzen und zu verknüpfen, dass beide profitierten.

