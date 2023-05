Van Gogh im Metropolitan Museum of Art – Eine Idee, so offensichtlich wie genial Keine Selbstporträts, keine Sonnenblumen, dafür ein Ausblick auf den Tod: Das New Yorker Met zeigt die Ausstellung «Van Gogh’s Cypresses» – Zypressen und sonst nichts. Christian Zaschke

Das Herzstück der Ausstellung: «Sternennacht», Van Goghs wohl berühmtestes Zypressengemälde. Saint Rémy, Juni 1889. Foto: The Museum of Modern Art

Van Gogh, das bedeutet in der breiten Öffentlichkeit Selbstporträts und Sonnenblumen, dazu ist da die Geschichte mit dem Ohr. Im New Yorker Metropolitan Museum of Art aber sagen sie: Zypressen und sonst nichts. Von 2019 an hat das Team von Kuratorin Susan Alyson Stein in den Museen der Welt herumgefragt, ob sie bitte die Van-Gogh-Bilder ausleihen dürften, in die der Künstler Zypressen hineingemalt hat. Was zur Folge hat, dass am vergangenen Montag nach vier Jahren Vorbereitung die Ausstellung «Van Gogh’s Cypresses» eröffnet hat, die einer der Blockbuster des New Yorker Sommers sein wird.