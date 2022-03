20’000 Franken Schaden – Vandalen wüten in der Fasnachts­unterführung Das Werk von Basler Laternenmalern in der Unterführung Schwarzwaldallee/Wettsteinallee ist zerstört worden. Im Fokus steht die militante Sprayerszene. Leif Simonsen

Perfider Vandalenakt: Die Ritze stechen weniger ins Auge als Sudeleien. Sie lassen sich aber viel schwerer entfernen. Foto: Kostas Maros

Einige der besten Laternenmaler Basels haben eine Woche an diesem Werk gearbeitet. Im vergangenen Frühjahr nahmen sie die Unterführung Wettsteinallee/Schwarzwaldallee ganz legal in Beschlag. Tagsüber pinselten und sprayten die zehn Künstler im Alter zwischen 22 und 77 Jahren Fasnachtssujets an die kahle Wand: Mimosen, Chaisen, Waggis – und eine Uhr, deren Zeiger auf vier Uhr stehen und den Beginn des Morgenstreichs symbolisieren.