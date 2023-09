Valentin Stocker vor Abschiedsspiel – «Es ist mein Ziel, Sportchef zu werden» Am Sonntag zelebriert Valentin Stocker im St.-Jakob-Park mit Weggefährten seine Karriere. Der langjährige Captain ist momentan dabei, in seinem neuen Alltag Fuss zu fassen. Dabei spielt auch der FCB eine wichtige Rolle. Dominic Willimann

Valentin Stocker verabschiedet sich am Sonntag im Joggeli von der Basler Fangemeinde mit einem Abschiedsspiel. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am Sonntag um 14.14 Uhr erfolgt der Anpfiff. Zu einem Spiel, das extra von und für Valentin Stocker arrangiert worden ist. Im Mai letzten Jahres hat die langjährige Nummer 14 des FC Basel ihren Rücktritt vom Leistungsfussball erklärt.

Nun folgt für den 34-Jährigen mit dem Abschiedsspiel der Schlusspunkt unter eine grosse Karriere. Im Joggeli kommt es zum Wiedersehen mit vielen rotblauen Weggefährten. Doch Stocker, der nach wie vor beim FCB auf der Gehaltsliste steht, wird sich nicht vom Fussball verabschieden. Er sieht seine Zukunft im strategisch-organisatorischen Bereich dieses Geschäfts. Das und vieles mehr erzählt er wenige Tage vor seinem Abschiedsspiel, da er in einer Medienrunde Platz nimmt. Valentin Stocker über …

… seinen überraschenden Rücktritt:

Es war keine Entscheidung aus familiären Gründen. Ich konnte sie für mich aus freien Stücken treffen. Glauben Sie mir, es war nicht einfach. Ich habe eine megagute Saison gehabt. Doch ich konnte die Ehrlichkeit gegenüber mir aufbringen, dass meine Zukunft anders aussehen soll. Ich wusste, dass der Schritt ein grosser ist. Der FCB ist jahrelang deine Familie, die du jeden Tag siehst. Wenn ich das nicht vermissen würde, wäre etwas falsch. Anfangs war ich deshalb auch kaum mehr im Stadion, sah nur eine Handvoll Partien. Ich musste Abstand gewinnen. In dieser Saison jedoch habe ich mir jedes Heimspiel vor Ort angeschaut.

… sein letztes Jahr:

Erst wollte ich mal gar nichts machen, nachdem der FCB jahrelang die Nummer 1 in meinem Alltag gewesen war. Ich genoss auch das Reisen und das eine oder andere Fest an einem Wochenende. Etwas, das vorher nicht möglich gewesen war. In erster Linie lag anfangs der Fokus aber auf meiner Familie, und ich konnte auch ganz viele Momente Revue passieren lassen. Ich wurde Meister, holte das Double, spielte Champions League – aber als Fussballer hast du gar keine Zeit, darüber nachzudenken, was das alles bedeutet. Zu Spitzenzeiten war ich ja 200 Tage pro Jahr weg von daheim.

Da gab es nun dieses situative Innehalten: Ich lief über den Barfi, blieb stehen und blickte zum Casino-Balkon hinauf. Da wird einem bewusst, wie oft man dort oben gestanden und den Fans zugejubelt hat.

… seine Perspektiven im Beruf:

Ich habe mir viele Gedanken zum sportlichen Management gemacht. Das interessiert mich. Wie sind die Führungsstrukturen, wie sind die Abläufe in einem Club? Nun starte ich im Oktober einen Sportmanagement-Lehrgang der Hochschule Luzern am Spitzensportzentrum OYM in Cham. Dabei geht es aber nicht explizit um Fussball.

Ich habe mich darauf vorbereitet, indem ich Stages in der Bundesliga bei Hertha und Union Berlin machen durfte. Ebenso bekam ich beim FCB einen vertieften Einblick in das Scouting-System. Ich kannte bislang ja nur die Perspektive des Spielers. Deshalb habe ich grossen Respekt vor dem, was beruflich auf mich zukommt. Finde ich eine Beschäftigung, die mich emotional ähnlich begeistern wird?

… seine Pläne beim FC Basel:

Sportchef zu werden, ist mein Ziel. Ich fühle mich dabei auch unterstützt vom FCB. Es muss aber der richtige Moment dafür sein. Ich brauche jetzt einen schulischen Background, um die Sicherheit zu haben. Hinzu kommt die Komponente der Erfahrung. Volle Verantwortung zu haben, erachte ich in nahe liegender Zukunft als nicht richtig für mich. Deshalb wäre es das Beste für mich, wenn ich erst mal mit Heiko Vogel eine Zeit lang mitgehen kann. Ich durfte mit ihm als Trainer ja auch meine schönste Zeit als Fussballer erleben.

… sein Abschiedsspiel:

Das war mein Wunsch. Ich wollte etwas Nostalgie ins Joggeli bringen. Ich habe sehr vieles selbst organisiert und freue mich auf alle jene, die ein grosses Stück Clubgeschichte mitgeprägt haben. Viele werden kommen, mit denen ich in Rotblau grosse Momente erfahren durfte. Schade nur, dass Spieler wie Yann Sommer, Alex Frei oder Arthur Cabral absagen mussten. Ich hätte sie gerne dabeigehabt. Aber es wird viel Prominenz anwesend sein, auch auf der Trainerbank. Eine Mannschaft wird von Patrick Rahmen und Thorsten Fink gecoacht, die andere von Heiko Vogel und Christian Marcolli. Mir ist wichtig, dass alle Spass haben. Und ich glaube, einige Spieler sehen dieses Freundschaftsspiel, dessen Erlös der Organisation Wasser für Wasser zugutekommt, auch als eigenes Abschiedsspiel an. Sie haben für ihr Umfeld gleich 20 VIP-Packages gekauft. (lacht)

«Ich musste Abstand gewinnen»: Valentin Stocker über seine ersten Monate als Nichtfussballer. Foto: Georgios Keafals (Keystone)

… seine Ambitionen beim Abschiedsspiel:

Ich wünsche mir, dass wir die Leute im Stadion packen können. Bislang sind im Vorverkauf schon 4000 Tickets abgesetzt worden. Kommen sogar 5000, wäre das super. Ein Tor zum Abschluss? Das ist mir nicht wichtig. Ganz im Gegenteil zu den 100 Toren, die ich für den FCB unbedingt erzielen wollte. Das musste einfach sein!

Alles muss schneller, besser, höher, weiter sein – auch im Fussball.

… seinen Fitnessstand:

Ich habe mir noch während meiner Aktivzeit mal ein Seniorenspiel angeschaut. Doch das ist nichts für mich, da dort einige einen zu grossen Ehrgeiz haben. Bei Einlagespielen bin ich noch ab und an auf dem Rasen. Und letzte Woche habe ich extra im Hinblick auf Sonntag ein Fussballtraining absolviert. Öfter spiele ich aber nicht mehr Fussball.

Vielmehr habe ich nun andere Sportarten entdeckt, denn der Sport ist schlicht in meinen Genen. In meiner Kindheit spielte ich Tennis, war Kunstturner und Fussballer – und machte alles megagern. Nun habe ich ein Fitnessabo gelöst und gehe ins Boxtraining.

… die Entwicklung des internationalen Fussballs:

Ich habe als Spieler das eine oder andere Mal Dinge kritisiert im Fussball – auch die vielen Kadermutationen beim FCB. Ich fragte mich: Gibt es eine Möglichkeit, das anders zu machen? Aber es ist einfacher gesagt als getan. Es ist ja vielmals keine Schwarz-Weiss-Entscheidung, sondern es spielen ganz viele Aspekte mit rein.

Für mich spiegelt der Fussball gesellschaftliche Entwicklungen der letzten Jahre, bei denen soziale Netzwerke und Reichweite viel Platz einnehmen. Alles muss schneller, besser, höher, weiter sein. Dabei bleiben aber viele Dinge auf der Strecke. Deshalb sage ich: Die Schnelllebigkeit im Fussball muss jeder für sich selbst einordnen können.

