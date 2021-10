Im Fokus – Valentin Stocker kratzt an der 400er-Marke Wenn am Donnerstag der FCB-Conference-League-Gegner Omonia Nikosia heisst, bedeutet dies einen weiteren internationalen Einsatz für den 32-jährigen Valentin Stocker. Dominic Willimann

«Die Kritik ist zum Teil unberechtigt hoch.» FCB-Captain Valentin Stocker über den Saisonstart von Rotblau. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Am Donnerstag gastiert Omonia Nikosia im Joggeli. Für Valentin Stocker ist dieser Vergleich ein nächstes Spiel auf internationaler Stufe. Insgesamt ist er bisher 394-mal in seiner Karriere für Rotblau aufgelaufen, der FCB-Captain kratzt also bald an der 400er-Marke.

Dabei schätzt er die Partien in einem europäischen Wettbewerb immer sehr. Stocker sagt: «Solche Spiele sind wichtig, um sich weiterentwickeln zu können.» Für ihn sei es deshalb auch nach wie vor etwas Besonderes, gegen Gegner wie die Zyprioten anzutreten, die wenig bekannt seien.

Dass im zweiten Gruppenheimspiel der zweite Sieg folgen soll, ist für Stocker klar. Er spüre, sagt der 32-Jährige, dass diese Mannschaft funktioniere. «Wir haben einen super Start hinter uns. Man darf dabei nicht vergessen, woher wir gekommen sind.» Deshalb, so Stocker, sei die Kritik, die zuletzt geäussert worden sei, «zum Teil unberechtigt hoch».

Er selbst wird dieses Team gegen Omonia ein nächstes Mal anführen. Und versuchen mitzuhelfen, dass die Ungeschlagenheit im St.-Jakob-Park in dieser Saison gewahrt werden kann.

Die voraussichtlichen Aufstellungen. Foto: BaZ

