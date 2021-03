Fall Nawalny – USA verhängen Sanktionen gegen mehrere hochrangige Russen Die US-Geheimdienste führen den Giftanschlag auf Alexei Nawalny mit hoher Sicherheit auf den russischen Geheimdienstes FSB zurück. Derweil sind die EU-Sanktionen gegen mehrere Russen bereits in Kraft getreten.

Alexei Navalny vor seiner Gerichtsanhörung in Moskau am 20. Februar 2021. Foto: Yuri Kochetkov (Keystone/EPA)

Die USA verhängen wegen des Giftanschlags auf den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny und wegen dessen Inhaftierung Sanktionen gegen sieben hochrangige Russen. Die US-Nachrichtendienste seien mit hoher Sicherheit zu dem Schluss gekommen, dass Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB den Anschlag mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe verübt hätten, sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag. Es sind die ersten US-Sanktionen gegen Russland unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Biden hatte einen härteren Kurs gegenüber Moskau angekündigt.

Verhängt werden den Angaben zufolge Sanktionen gegen «sieben hochrangige russische Regierungsvertreter». Ausserdem sollen Exportbeschränkungen gegen Russland erlassen werden. Details sollten später bekanntgegeben werden.

Die Sanktionen gegen Russland seien «in enger Abstimmung» mit der Europäischen Union verhängt worden, sagte der US-Regierungsvertreter. Es handle sich um ein «klares Signal» an die Adresse Moskaus. Der Regierungsvertreter rief Russland zudem auf, Nawalny «umgehend» freizulassen.

Die EU hat derweil ihre Sanktionen gegen Russland wegen des Vorgehens gegen Alexei Nawalny in Kraft gesetzt. Sie verhängte Einreise- und Vermögenssperren gegen vier leitende Vertreter des Justiz- und Strafverfolgungssystems, wie sie am Dienstag im EU-Amtsblatt mitteilte. Betroffen sind Generalstaatsanwalt Igor Krasnow, der Direktor der Gefängnisverwaltung, Alexander Kalaschnikow, der Chef des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, und der Leiter der Nationalgarde, Viktor Solotow.

Ein russisches Gericht hatte am Samstag vor einer Woche eine Verurteilung Nawalnys zu zweieinhalb Jahren Straflager bestätigt. Ihm wurde ein Verstoss gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen, als er sich nach einem Giftanschlag im Sommer zur Behandlung in Deutschland befand. Zur Haft wurde Nawalny in das Straflager N2 in der Kleinstadt Pokrow gebracht, die rund 200 Kilometer östlich von Moskau liegt.

Die EU setzte nun erstmals ihren neuen Sanktionsrahmen gegen Menschenrechtsverletzungen ein. Die Namen der Betroffenen waren schon in den vergangenen Tagen bekannt geworden. Dies löste bei mehreren Mitgliedstaaten Verärgerung aus, weil es die Wirksamkeit der Sanktionen untergraben könnte. Denn durch die Vorwarnung könnten Betroffene Vermögen aus der EU abziehen, bevor dieses eingefroren werden kann.

Nawalny und das Europaparlament hatten auch Sanktionen gegen russische Oligarchen gefordert, die Präsident Wladimir Putin nahestehen. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell hatte aber darauf verwiesen, dass es «eine klare Verbindung» zu Nawalnys Festnahme und Verurteilung geben müsse. Sonst könnten die Sanktionen vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden.

Nach dem Giftanschlag hatte die EU bereits sechs Russen auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Unter ihnen waren Vertraute von Staatschef Putin wie der stellvertretende Leiter der Präsidialverwaltung, Sergej Kirijenko, und der Chef des Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow.

mt/cp

AFP/sep