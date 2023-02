Unbekannte Flugobjekte – USA haben womöglich Forschungsballons abgeschossen Laut dem Sprecher des Sicherheitsrates, John Kirby, könnte es sich bei den mysteriösen Flugobjekten um «harmlose» kommerzielle oder wissenschaftliche Objekte gehandelt haben. Eine Verbindung zu China sei derzeit nicht ersichtlich.

Eine Teleskopaufnahme eines Superdruckballons der Nasa in rund 30 Kilometer Höhe. Foto: AP, Nasa, Keystone

Die US-Regierung sieht nach dem Abschuss von drei mysteriösen Flugobjekten bislang keinen Hinweis auf eine Verbindung zu chinesischer Spionage. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weissen Hauses, John Kirby, sagte am Dienstag zu Journalisten, bislang weise nichts darauf hin, dass die Objekte Teil von Chinas «Spionageballon-Programm» gewesen seien oder dass sie «definitiv» ausländischer Spionage gedient hätten.

Bei den über den USA und Kanada abgeschossenen Objekten könnte es sich um «Ballons» handeln, «die ganz einfach mit kommerziellen oder Forschungseinrichtungen verbunden und deswegen harmlos waren», sagte Kirby weiter. Dies könnte sich als die «führende Erklärung» herausstellen.

Allerdings sind die abgeschossenen Objekte bislang nicht geborgen worden. «Wir haben sie noch nicht gefunden», sagte Kirby. Er begründete dies mit den «ziemlich harten» meteorologischen und geografischen Bedingungen vor Ort.

Nachdem das US-Militär am 4. Februar einen mutmasslichen chinesischen Spionageballon abgeschossen hatte, holte es seit Freitag drei weitere bisher nicht identifizierte Flugobjekte vom Himmel. Eines wurde über Alaska abgeschossen, eines über Kanada und eines über dem Huronsee, der zu den Grossen Seen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada gehört.

Vom Himmel geholt: Ein mutmasslich chinesischer Spionageballon wird über der Küste von South Carolina durch ein Kampfflugzeug zerstört. (4. Februar 2023) Video: Spectee, Tamedia

Die USA beschuldigen China, mit Ballons ein Überwachungsprogramm zu betreiben und mehr als 40 Länder ins Visier genommen zu haben. Das chinesische Aussenministerium bezeichnete das Eindringen des abgeschossenen chinesischen Ballons in den US-Luftraum als «völlig unerwartetes und isoliertes Ereignis», das durch «höhere Gewalt» passiert sei. Zu den anderen danach gemeldeten Flugobjekten habe er «keine Informationen», sagte Aussenamtssprecher Wang Wenbin am Montag.

China hat bestritten, dass es sich um einen Spionageballon handelte. Die Regierung in Peking spricht von einem abgedrifteten Wetterballon. Die USA weisen diese Darstellung entschieden zurück. Zuletzt konnten US-Einsatzkräfte einen Sensor sowie Elektronikteile des abgeschossenen Ballons aus dem Atlantik bergen.

AFP/step

