Coronavirus – USA erteilen Zulassung für Antikörper-Test von Roche Der Basler Pharmakonzern Roche hat im Schnellverfahren in den USA eine Notfallzulassung erhalten.

Der Antikörper-Test soll bald weltweit zur Verfügung stehen: Roche in Basel. (Archivbild) Keystone/Georgios Kefalas

Darum gehts Infos einblenden Roche hat in den USA die Notfallzulassung eines Antikörper-Tests für das Coronavirus erhalten.

Dieser sei zur Erkennung von Personen geeignet, die infiziert worden waren.

Der Test soll weltweit zur Verfügung stehen.

Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den USA die Notfallzulassung seines Antikörper-Test für das Coronavirus erhalten. Dies teilte die Firma in einer Medieninformation in der Nacht auf Sonntag mit.

Der neuartige Antikörpertest sei zur Erkennung von Personen geeignet, die mit dem Coronavirus infiziert worden waren, hiess es. Die Zulassung sei durch die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) im Schnellverfahren erfolgt.

Der Blutplasma-Test erkenne Antikörper, welche der menschliche Organismus nach einer Infektion mit dem Coronavirus gebildet hat. Der Test solle weltweit bei führenden Laborbetrieben zur Verfügung stehen und der Roche-Konzern wolle die Produktion zu einer hohen Zahl im zweistelligen Millionen-Bereich pro Monat ausbauen, hiess es weiter im Communiqué.

( SDA / chk )