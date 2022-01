Kulturkampf um Kinder – US-Schule verbietet Holocaust-Buch wegen verstörender Szenen Eine Schulbehörde hat das preisgekrönte Comic-Buch «Maus» zensiert. Es ist das jüngste Beispiel des Kulturkampfs um die Kinder, der zum wichtigen Wahlkampfthema wird. Fabian Fellmann aus Washington

Art Spiegelman posiert im Centre Pompidou in Paris mit seinen Bildern. Sein Werk «Maus» über den Holocaust ist die einzige Graphic Novel, die in den USA mit dem begehrten Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden ist. Doch nun hat eine Schulbehörde das Buch aus dem Unterricht entfernen lassen. Foto: Bertrand Langlois (AFP)

Acht Schimpfwörter, ein nackter Busen und die Brutalität der Nazis haben eine Schulbehörde in Tennessee erschüttert. Sie hat ein preisgekröntes Comic-Buch über den Holocaust aus dem Lehrplan für die achte Klasse entfernt. Einstimmig kam der zehnköpfige Schulrat von McMinn County zum Schluss, «Maus» von Art Spiegelman sei nicht geeignet für 13-Jährige.

Im Umfeld des Holocaust-Gedenktags zog der Beschluss von Mitte Januar dieser Tage international Kreise. «Maus» erzählt die Geschichte der jüdischen Familie Spiegelmans, geprägt vom Horror des Holocaust. In dem preisgekrönten Werk stellt Spiegelman Juden als Mäuse und Nazis als Katzen dar, eine mehrschichtige Anspielung auf antisemitische Klischees. Das beklemmende Buch kommt verbreitet im Unterricht zum Einsatz, die Behörden des Bundesstaats Tennessee hatten den Lehrplan dazu genehmigt.

Die zehn Gebote

Das örtliche Schulgremium stiess in dem knapp 300 Seiten dicken Buch jedoch auf acht Schimpfwörter, darunter «Goddamn», gemäss den zehn Geboten des Alten Testaments ein Missbrauch von Gottes Name. Anstoss nahm es überdies an einem nackten Busen. Die Szene stellt den Suizid der Mutter im Jahr 1968 dar, für den verzweifelten Spiegelman eine weitere Folge der Shoa.

Die Fluchwörter und die Nacktheit beschäftigten das Gremium laut Protokoll am meisten. Schulrat Tony Allman bemängelte überdies, der Comic enthalte unnötige Gewaltdarstellungen: «Es zeigt Leute am Galgen, es zeigt, wie sie Kinder töten. Warum fördert unser Bildungssystem solches Zeugs? Das ist weder weise noch gesund.» Vergeblich erwiderte eine Lehrerin, der Holocaust sei eben ein Gräuel gewesen.

Kulturkampf, ausser Kontrolle geraten

Wohl erteilte das Gremium der Schule den Auftrag, die Kinder mit anderem Material über den Holocaust zu unterrichten. Trotzdem weckte es konsternierte Reaktionen aus aller Welt. Das US Holocaust Museum, eine Autorität der einschlägigen Didaktik, hielt fest, «Maus» sei wichtig für die Aufklärung über die Shoa. Andere bemerkten, in jedem Tiktok-Video hörten Teenager schlimmere Fluchtwörter, und das Durchschnittsalter für den ersten Kontakt mit Pornographie liege bei 13 Jahren.

«Absurd» sei die Entscheidung des Schulrats, enervierte sich auch Spiegelman, heute 73 Jahre alt, in der Zeitung «Tennesseean». «Es geht hier nicht um Links oder Rechts», sagte er. «Es geht um einen Kulturkampf, der komplett ausser Kontrolle geraten ist.»

Dieser Kulturkampf wird eines der grossen Streitthemen bei den Zwischenwahlen im Herbst. Eben erst hat in Virginia der Republikaner Glenn Youngkin das Gouverneursamt erobert, indem er Eltern versprach, die «Critical Race Theory» aus dem Unterricht zu verbannen. Der Ansatz, der die rassistische Wirkung von Institutionen und Strukturen thematisiert, ist zwar gar kein Schulstoff. Doch hat die derzeit virulente Rassismus-Debatte viele Eltern derart verunsichert, dass sie die Schulen davon isolieren wollen.

Hunderte Zensuranträge jedes Jahr

Hunderte von Zensurversuchen registriert der Verband der amerikanischen Bibliotheken jedes Jahr, aktuell etwa gegen Schriften des Rassismusforschers Ibrahim X. Kendi sowie gegen «George», einen Roman über ein Kind im Körper eines Buben, das sich als Mädchen fühlt. Weiterhin werden auch Klassiker der US-Literatur verboten, etwa «Catcher in the Rye» von J.D. Salinger, seit der Publikation 1951 eines der meistzensierten Werke.

Im Fall «Maus» gehe es lediglich um den alten puritanischen Kulturkampf um Vulgarität und Sexualität, kommentierte darum die «Washington Post». Doch der überlappt inzwischen so stark mit dem neuen, von Rassismus- und Genderfragen geprägten Kulturkampf, dass eine Trennung künstlich wäre. Gemein ist beiden, dass angeblich obskure Mächte – Demokraten, Lehrpersonen, Beamte, die Regierung, George Soros, der Teufel – die junge Generation manipulieren und vom rechten, nämlich christlich-angelsächsischen, Weg abzubringen trachteten.

Eine halbgare Rechtfertigung

Schulrat Mike Cochran etwa wollte in McMinn County nicht nur «Maus» zensieren, sondern den gesamten Englisch-Unterricht der siebten und achten Klasse. «Der ganze Lehrplan wurde entwickelt, um Sexualität, Nacktheit und vulgäre Sprache als normal darzustellen», sagte er laut Protokoll. «Wollte ich Kinder indoktrinieren, ich würde es genau so angehen: Man platziert dieses Zeugs irgendwo am Rand, damit die Eltern es nicht bemerken. Aber die Kinder, die saugen das auf.» Auf Facebook stellt er sich als strenggläubigen Christen dar – und verbreitet den klassischen Trump-Kanon: gegen Waffenkontrollen, gegen Steuern, gegen «Transgender-Propaganda», gegen Einwanderung, gegen Abtreibungen, gegen «Black Pride».

Das McMinn County Board of Education versuchte am Donnerstag, die Wogen zu glätten. Der Holocaust gehöre in den Unterricht, aber «Maus» sei unpassend, hielt es in einer Stellungnahme fest; als Gremium müsse es die Werte der örtlichen Gemeinschaft spiegeln. Das ist kaum geeignet, den mehr als schalen Nachgeschmack zu vertreiben.

Fabian Fellmann schreibt seit mehr als 20 Jahren über politische Themen. Seit Sommer 2021 berichtet der Politologe als USA-Korrespondent aus Washington, D.C. Davor war er unter anderem als Brüssel- und als Bundeshaus-Korrespondent für verschiedene Zeitungsredaktionen tätig. Mehr Infos @fabian_fellmann

