Trauer um US-Rocklegende – David Crosby stirbt im Alter von 81 Jahren Er schaffte es gleich mit zwei Bands in die «Rock and Roll Hall of Fame» und zählte zu den grössten amerikanischen Musikern. Nun ist «Mr. Tambourine Man» verstorben.

David Crosby wurde mit Hits wie «Turn! Turn! Turn!» und «So You Want To Be A Rock ’n’ Roll Star» berühmt – nun ist er im Alter von 81 Jahren gestorben. Video: Tamedia

Der einflussreiche amerikanische Singer-Songwriter David Crosby ist tot. Der Musiker starb im Alter von 81 Jahren «nach langer Krankheit», wie seine Ehefrau dem Magazin «Variety» mitteilte. Auch der TV-Sender NBC bestätigte am Donnerstag (Ortszeit) den Tod unter Berufung auf eine Quelle nahe der Familie. «Obwohl er nicht mehr hier bei uns ist, wird uns seine Menschlichkeit und freundliche Seele weiterhin leiten und inspirieren. Sein Vermächtnis wird durch seine legendäre Musik weiterleben», hiess es in der Stellungnahme.

Der Sänger und Gitarrist mit dem Walrossbart wurde 1941 in Los Angeles geboren und für seine beiden Bands The Byrds und Crosby, Stills & Nash gleich zwei Mal in die «Rock and Roll Hall of Fame» berufen. Seine Anfänge als Rockmusiker führten ihn gleich in höchste Höhen mit den Byrds, die er zusammen mit Roger McGuinn und Gene Clark gegründet hatte. Von 1964 bis 1967 spielte er fünf Schlüsselalben des US-Folkrocks ein und hatte mehrere Hits (Neben den Alben «Mr. Tambourine Man», «Turn! Turn! Turn!» und «So You Want To Be A Rock ‘n’ Roll Star»).

Er kämpfte jahrelang gegen seine Drogensucht

Streitereien führten zu Crosbys Entlassung. Doch er fiel weich und bildete mit Stephen Stills (Buffalo Springfield) und Graham Nash (The Hollies) alsbald die «Supergroup» Crosby, Stills & Nash (CSN). Zeitweise kam der Kanadier Neil Young als viertes Studio- und Live-Mitglied hinzu, so auch 1969 beim berühmten Woodstock-Festival als CSNY.

War nebst seiner Musik für seine Eskapaden bekannt: David Crosby bei der Premiere des Dokumentarfilms «David Crosby: Remember My Name» in Los Angeles (18. Juli 2019) Foto: Getty Images

Anfang der 70er konzentrierte sich der mit einer wunderbar klaren, hellen Stimme gesegnete Musiker auf sein herausragendes Solo-Debüt «If I Could Only Remember My Name...». Weitere Platten mit den ihm teilweise in Hassliebe verbundenen Weggefährten Stills, Nash und Young folgten eher sporadisch.

Häufig kamen Crosby Rauschgift-Eskapaden und sein ausschweifendes Privatleben in die Quere. Mit wirklich bemerkenswerten Alben trat der Amerikaner erst im gehobenen Alter wieder in Erscheinung. Die fünf zuletzt vorgelegten Solowerke zählen zum Schönsten, Berührendsten und Vornehmsten, was David Crosby in seiner langen Laufbahn gemacht hat – von «Croz» (2014) bis «For Free» (2021) ein beeindruckendes Spätwerk. Vergangenes Jahr hatte Crosby schliesslich verkündet, dass er für Konzerte mittlerweile zu alt sei und ihm die Kraft fehle.

